Los participantes en la XXXIII Subida a Idotorbe posan tras la entrega de premios. DV

Elgoibar

Hasier Murua y Naroa Erviti se imponen en la XXXIII Subida ciclista a Idotorbe

El vencedor del pasado año, Aritz Esnaola, se hizo con el segundo puesto y Peio Osoro consiguió subirse al tercer cajón del podio

Jabi Leon

Elgoibar.

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:28

El elgoibartarra Hasier Murua y la leitzarra Naroa Erviti se hicieron el pasado domingo con la victoria en la XXXIII Subida a Idotorbe (San Pedro); la prueba con la que el club ciclista Elgoibarko Lagun Taldea acostumbra a poner punto y final a la temporada deportiva.

Organizada en memoria de Julián San Juan, la carrera de 2025 contó con la participación de 43 ciclistas; con la particularidad de que tan solo hubo una mujer en la línea de salida.

En cualquier caso, la prueba se desarrolló con unas condiciones climatológicas inmejorables, lo que propició que decenas de personas se acercaran hasta las duras rampas del puerto para animar a los participantes durante la ascensión.

En lo meramente deportivo, el elgoibartarra Hasier Murua consiguió completar el exigente recorrido de 3,8 kilómetros y 363 metros de desnivel positivo (el puente de Txankakoa está a 50 metros sobre el nivel del mar y el alto de San Pedro a 413 metros) en 13 minutos y 33 segundos, a 45 segundos del récord de la prueba (12:48) que ostenta desde 2021 el eskoriatzarra Iker Eskibel.

Eso sí, Murua no tuvo grandes problemas para hacerse con el triunfo. Aventajó en 37 segundos al vencedor del pasado año, Aritz Esnaola, que paró el crono en un tiempo de 14:10 (el tercer puesto fue para Peio Osoro, que marcó un tiempo de 14:18 en la meta).

Como ya se ha señalado con anterioridad, en la categoría femenina la victoria fue para Naroa Erviti, la única mujer que se animó a afrontar la dura ascensión.

La navarra completó la prueba con un tiempo de 24:27; muy lejos del récord de la carrera (16:25) que la zumaiarra Maite Urteaga estableció el pasado año.

Otros corredores destacados

Entre los ciclistas que mostraron un gran nivel en la subida del pasado domingo también hay que destacar a Gorka De la Horra (con un tiempo de 14:25 terminó cuarto en la clasificación general y fue el primer corredor de la categoría Master 50); así como a Fran Molina (sexto en la clasificación general y primer participante de categoría cadete), a Jorge González (octavo en la general y primero en la categoría Master 40) y a Aimar González (noveno en la general y primero en la categoría junior).

Fran Molina, Jorge González y Aimar González marcaron el mismo tiempo (15:10) en la línea de meta, ya que concluyeron la ascensión en un pequeño grupo en el que también estaba Jon Totorikaguena (séptimo en la general y tercero en la categoría Master 30).

