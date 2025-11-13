Los equipos sénior del Sanlo, a seguir con su racha en una jornada con el Malape como único local

Los tres equipos de categoría sénior del club de balonmano Sanlo afrontan este próximo fin de semana una nueva jornada liguera, en la que buscarán dar continuidad a la espectacular racha que les ha llevado a ocupar los puestos altos de sus respectivas clasificaciones.

El Malape taberna, que tras haber ganado los cuatro partidos disputados hasta el momento comparte con Ereintza Bitek y Zuhegan Orio Eragin el liderato de Liga Vasca femenina, será el único representante del Sanlo que ejercerá de local. Las elgoibartarras se medirán mañana (a las 19.30 horas) al Aloña Mendi de Oñati en la cancha del polideportivo Olaizaga.

Por su parte, el Alcorta Forging Group, que comparte con el Laubide de Legazpi y el Indupime Basauri el segundo puesto de la clasificación de Liga Vasca masculina, se desplazará mañana hasta Muskiz para enfrentarse en el polideportivo San Juan (a las 17.30 horas) al equipo local, que es sexto a dos puntos de distancia de los elgoibartarras.

Derbi en segunda territorial

El Pizzería Salento, que tras haber ganado los siete partidos que ha disputado hasta la fecha es el líder destacado de la Segunda territorial masculina, se desplazará el domingo al polideportivo de Ipurua para medirse (a las 12:15 horas) al Eibar eskubaloia C.

El derbi comarcal de la ciudad armera se prevé apasionante; ya que los eibarreses son terceros en la tabla, a 4 puntos del Salento.