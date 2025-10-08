Elgoibarko Lagun Taldea cerrará el domingo la temporada con la XXXIII Subida ciclista a Idotorbe

Jabi Leon ELGOIBAR. Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:27 Comenta Compartir

Como cada día 12 de octubre, las personas aficionadas al ciclismo tienen este domingo una cita con la XXXIII Subida a Idotorbe (San Pedro), la prueba con la que el club Elgoibarko Lagun Taldea acostumbra a poner punto y final a la temporada deportiva.

Organizada en Memoria de Julián San Juan, la Subida a Idotorbe arrancará a las 12.00 horas desde el puente de Txankakua y volverá a estar abierta a la participación de todas las personas aficionadas mayores de 15 años.

Quienes deseen tomar parte en el evento podrán apuntarse en el parque de los Derechos Humanos (detrás del Ayuntamiento) entre las 10.30 y las 11.30 horas. El precio de la inscripción es de 5 euros para ciclistas «con seguro» y de 12 euros para el resto.

Una prueba muy exigente

Aunque la distancia existente entre el puente de Txankakua y el alto de Idotorbe (San Pedro) es de apenas 3,8 kilómetros, quienes se animen a participar en la prueba ciclista de este próximo domingo deberán hacer frente a un recorrido muy exigente; toda vez que deberán ascender por una sinuosa carretera con pendientes importantes.

Eso sí, las y los ciclistas que afronten la subida contarán con el calor del público que, como cada año, volverá a agolparse en los arcenes de la carretera para animar a los participantes.

En el plano deportivo, cabe recordar que el eskoriatzarra Iker Eskibel, ganador en cuatro ediciones de esta prueba, ostenta el récord de la subida desde que en el año 2021 completara la ascensión en un crono de 12:48.

En la categoría femenina, el récord lo estableció el pasado año la zumaiarra Maite Urteaga, que con un tiempo de 16:25 rebajó en 55 segundos el tiempo que la mendaroarra Maite Maiora estableció en el año 2016.