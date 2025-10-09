Elgoibar sorprende con un mural de 'Tasio' a Patxi Bisquert, el actor que le dio vida en la gran pantalla

Ibon Serrano, Andrea Arriola, Patxi Bisquert, Paula Heras y Jokin Martínez, el miércoles junto al mural que están pintando en el Herriko Antzokia.

Jabi Leon ELGOIBAR. Jueves, 9 de octubre 2025, 20:26 Comenta Compartir

El actor y cineasta Patxi Bisquert acudió la tarde del pasado miércoles al Herriko Antzokia de Elgoibar para presentar 'Ombuaren Itzala', su ópera prima como director. Con lo que no contaba Bisquert era con la sorpresa que le tenían preparada en la localidad: el mural que los artistas locales Ibon Serrano y Paula Heras están pintando en una de las fachadas laterales del Herriko Antzokia y que hace un guiño a la grabación de la película 'Tasio', protagonizada por el propio Bisquert.

El actor nacido en Zizurkil hace 73 años reconoció que se había llevado una «enorme y bonita» sorpresa: «Lo último que esperaba al venir a Elgoibar era encontrarme con un mural así», aseguraba Bisquert, que hace 41 años se puso en la piel de Tasio.

A su entender, aquella película de 1984, producida por Elías Querejeta y dirigida por Montxo Armendariz (fue su primer largometraje como director) tuvo un éxito inesperado: «se hizo con un director y actores desconocidos y consiguió llegar a la gente gracias al boca a boca». En opinión de Bisquert, lo mejor de 'Tasio' es que «es una película que no ha envejecido; a día de hoy sigue estando plenamente de actualidad».

Un mural «inacabado»

Aunque quisieron aprovechar la presencia en Elgoibar de Patxi Bisquert para presentar su obra, Ibon Serrano y Paula Heras destacaron que el mural «está sin terminar».

Los artistas elgoibartarras presentaron un proyecto para realizar un mural en una pared del pueblo a la beca convocada por el departamento municipal de Cultura con el objetivo de impulsar obras de creadores locales.

«En el Ayuntamiento vieron con buenos ojos nuestra propuesta y nos plantearon que lleváramos a cabo el mural en la pared del Herriko Antzokia», explicaba Ibon, «muy agradecido por la confianza depositada en nosotros».

La elección de una composición relacionada con 'Tasio' para su mural no es casual: «ese largometraje fue y sigue siendo un referente de la cinematografía vasca. Está muy unido a la tradición, los oficios y los valores de esta tierra y además es una gran película», coinciden en señalar Paula e Ibon, que esperan terminar su obra «antes del fin de este año».