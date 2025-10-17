La Diputación prepara en Elgoibar las máquinas quitanieves

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:51 Comenta Compartir

A quienes han circulado esta semana por la travesía de Elgoibar les ha sorprendido la presencia de camiones en el aparcamiento de la empresa Kondia. Con el fin de saber qué se estaba cociendo, este periódico contactó con el departamento de Carreteras de la Diputación territorial, desde donde explicaron que entre el lunes y el miércoles el citado espacio se ocupó «para montar las palas en los camiones que se usarán como quitanieves durante el dispositivo invernal». Al fin y al cabo «se han preparado los vehículos para que estén listos cuando haya que echar mano de ellos».