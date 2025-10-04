«Estoy deseando vivir el ambiente de un mundial cerca de los profesionales»

Iban González, con el maillot y la bici que utilizará en el mundial.

Iban González (Elgoibar, 39 años) no entiende su vida sin el ciclismo. Empezó a practicar el deporte de las dos ruedas siendo un niño y tras competir en las categorías inferiores se lanzó en busca de su sueño: correr en el campo profesional.

Durante un lustro (entre los años 2004 y 2008) compitió en el exigente mundo del ciclismo aficionado. Estuvo cerca de dar el salto a profesionales, pero se quedó a las puertas.

Aún así, no perdió ni un ápice su pasión por el deporte de sus amores. De hecho, «tras un impass de un par de año» regresó a la carretera para competir en la categoría 'Master', «la de veteranos», puntualiza el propio Iban, que durante una década regentó una tienda de bicicletas. Hasta que en el año 2022 se incorporó a la plantilla de la empresa Orbea como mecánico del taller técnico.

Y de repente.... al mundial

Siempre había competido en pruebas ciclistas de carretera, pero Iban González descubrió hace un par de años el gravel; una modalidad emergente que combina el ciclismo de carretera y de montaña, permitiendo recorrer tanto carreteras asfaltadas como pistas de grava, caminos de tierra o senderos sencillos.

Iban compitió por primera vez en la modalidad de gravel en una carrera que se disputó en el año 2023 en Monegros (Huesca).

No se le dio nada mal. Acabó cuarto. Pero más allá del resultado deportivo «la experiencia me gustó mucho y a partir de ahí empecé a competir en ese mundo, que se está poniendo de moda».

Una vez inmerso en esas competiciones Iban González tuvo conocimiento de la UCI Gravel World Series, una liga que la Unión Ciclista Internacional (UCI) organiza a nivel mundial y que ofrece a las personas aficionadas como él la posibilidad de disputar un campeonato del mundo.

Consciente de esa posibilidad, Iban se preparó a fondo y el pasado día 29 de marzo obtuvo el premio al trabajo realizado en una carrera de 120 kilómetros que arrancó en la localidad portuguesa de Elvas y que acabó en badajoz.

En aquella prueba el elgoibartarra logró el billete para disputar (en la categoría Master 40) el mundial de gravel que se celebrará el próximo domingo en tierras neerlandesas (empezará en Beek y concluirá en Maastricht).

La carrera se disputará sobre un exigente recorrido de 180 kilómetros y 1.600 metros de desnivel positivo. Iban considera «imposible» pelear por un buen puesto, por lo que acudirá a la cita «con la idea de disfrutar de la competición y de todo lo que rodea a un mundial».

Y es que el elgoibartarra completará el mismo recorrido y recibirá los mismos apoyos que los ciclistas profesionales, que iniciarán su participación en el campeonato del mundo de gravel apenas unos minutos antes que él.

Según cuenta el propio Iban, «voy a Holanda con la idea de disfrutar del ambiente de un mundial cerca de los profesionales».

De momento han confirmado su presencia en la salida ciclistas de la talla de Tim Wellens, Tom Pidcock, Connor Swift, Romain Bardet o Tim Merlier: «Me hace mucha ilusión poder verles entrenar los días previos y correr en el mismo circuito que ellos, con muchía gente animando», sentencia.