Una imagen promocional. YLLANA

Elgoibar

La compañía madrileña Yllana representará esta tarde su comedia teatral 'War baby'

Jabi Leon

elgoibar.

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:25

Comenta

La conocida compañía de teatro madrileña Yllana acudirá esta tarde al Herriko Antzokia de Elgoibar para presentar 'War baby'; un espectáculo «divertido, lleno de humor, gags visuales y locura cómica, pero que también sabe caminar sobre la cuerda floja y utilizar la comedia como arma arrojadiza ante el sinsentido de la guerra».

En esta peculiar obra, la histórica compañía teatral trasladará al público a un centro de reclutamiento militar, en el que un grupo de despistados reclutas son entrenados para una disparatada guerra que ha originado el nuevo líder del país, que resulta ser un bebé consentido y belicoso.

La representación de 'War baby' será a las 19.00 horas en el Herriko Antzokia.

Las entradas cuestan 10 euros (3 euros para mayores de 65 años y con Gazte Txartela) y pueden adquirirse en la web herrikoantzokia.eus (si no se agotan se venderán en la taquilla).

