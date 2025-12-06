Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Elgoibar

El Ayuntamiento saca cuatro plazas de administrativo y una plaza de trabajador social

J. L.

elgoibar.

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:46

El Ayuntamiento ha hecho pública una convocatoria de empleo para la provisión mediante concurso-oposición libre de una plaza de trabajador o trabajadora social y de cuatro plazas de administrativo o administrativa vacantes en la plantilla de personal municipal.

Las personas que deseen tomar parte en el proceso selectivo para la asignación de la plaza de trabajador social deben reunir diferentes requisitos como estar en posesión del título de Diplomatura en Trabajo Social o de grado equivalente y acreditar el perfil 3 de Euskera (nivel C1).

El plazo de presentación de solicitudes para este puesto está abierto hasta el día 26 de diciembre.

Por otro lado, las personas que deseen tomar parte en el proceso selectivo para la asignación de las tres plazas de administrativo tienen que estar en posesión de título de Bachiller, Técnico o equivalente y acreditar el perfil 3 de Euskera (nivel C1).

El plazo de presentación de solicitudes para estos puestos está abierto hasta el día 13 de enero de 2026.

Las solicitudes se pueden realizar a través de la web municipal (elgoibar.eus) o, presencialmente, en el HAZ (Servicio de Atención Ciudadana).

En cualquier caso, las personas que estén interesadas en obtener más información sobre estas ofertas de empleo pueden consultar las bases de la convocatoria en el apartado dedicado a las ofertas de trabajo de la web municipal y siguiente apartado correspondiente: (elgoibar.eus/es/lan-eskaintza/).

