Iñigo Astigarraga entrega la carretilla a Agustín Urbieta. JAI BATZORDEA

Elgoibar

Arriaga entrega la carretilla sorteada en sus fiestas de San Antolín, pero sigue sin aparecer el boleto premiado con 500 euros

Jabi Leon

elgoibar.

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:46

Comenta

Los vecinos de Arriaga celebraron el primer fin de semana del pasado mes de septiembre sus fiestas de San Antolín, que volvieron a concluir con el tradicional sorteo de la rifa.

Pues bien, los responsables de la comisión de fiestas del barrio han procedido esta semana a la entrega de la carretilla repleta de productos sorteada en el marco de los festejos. El boleto agraciado con ese premio fue el número 6853 y la persona que lo ha presentado ha sido el mendaroarra Agustín Urbieta.

Sin embargo, el boleto agraciado con un premio de 500 euros no ha aparecido dentro del plazo establecido, por lo que la comisión organizadora de las fiestas de San Antolín entregará dicho premio a la persona que tenga el número de reserva (es el 1601). Quien posea ese boleto debe presentarlo antes antes del 5 de noviembre.

