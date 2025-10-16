Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Los quintos de 1975 durante el encuentro del 20 de septiembre en el que celebraron sus 50 años. INTZA BEREZIARTUA

Elgoibar

El ambiente festivo protagonizará mañana el V 'Día de Quintadas'

La asociación de hosteleros ambientará la jornada con una kalejira de la electrotxaranga DJ Track Ibiltaria y un concierto a cargo del grupo Txapela Brava

Jabi Leon

elgoibar.

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:25

Comenta

Elgoibar celebrará este sábado el V Día de Quintadas (Kintaden Eguna) de la localidad; una jornada festiva que nació por iniciativa popular en 2018 y que tras dos existosas ediciones se vio paralizada por la pandemia del Covid para retomarse con fuerza en 2023 (participaron elgoibartarras nacidos en 22 años distintos) y continuar con la misma aceptación el pasado año (elgoibartarras nacidos en al menos una veintena de años diferentes participaron en la jornada festiva).

En vista de que el Día de Quintadas ya se va consolidando en el calendario festivo local, este año no se ha creado un grupo promotor y, en consecuencia, resulta imposible saber cuántos grupos de quintos se juntarán mañana para disfrutar de una comida.

Lo que está claro es que la elevada participación y el buen ambiente están asegurados en el V 'Kintaden Eguna' de Elgoibar.

Al igual que en las ediciones anteriores, cada grupo de quintos se ha encargado de organizar su propia comida en los bares, restaurantes y sociedades del pueblo.

Eso sí, aunque el Día de Quintadas se celebra por iniciativa popular, la asociación de hosteleros Aizu! ha querido sumarse a la jornada festiva y ha organizado (con la colaboración del Ayuntamiento) dos actuaciones musicales.

Kalejira y concierto

El ambiente festivo se dejará sentir desde el mediodía, pero será a las 20.15 horas cuando la música cobrará protagonismo por el casco urbano de la villa de la mano de DJ Track Itinerante; una electrotxaranga que durante dos horas actuará en diferentes plazas y calles del pueblo como Lekueder, Kalegoen plaza, Kalebarren plaza, las inmediaciones del King Kong o el parque de Maala.

Nada más terminar esa actuación el parque de Maala acogerá (a las 22.30 horas) un concierto a cargo del grupo Txapela Brava.

