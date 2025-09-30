Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Opa Clement celebra su primer gol como jugadora del Eibar junto a Laura camino en la victoria a domicilio ante el Levante. LIGA F

Eibar

Una victoria para salir del pozo en Buñol

Opa Clement firmó su primer gol como armera, dando tres puntos de oro al Eibar en la lucha por la permanencia, y pone la mira en el Barcelona

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:32

El Eibar de Goikoetxea ya sabe lo que es ganar en esta temporada de Liga F. Tras un arranque complicado, con un solo punto ... de doce posibles, las armeras lograron el pasado domingo su primera victoria del curso, y lo hicieron de la mejor manera posible: a domicilio, ante un rival directo en la lucha por la permanencia y manteniendo la portería a cero. El 0-1 cosechado en la ciudad deportiva de Buñol frente al Levante supone un bálsamo de confianza y refuerza las buenas sensaciones que el equipo venía mostrando recientemente.

