Una victoria para salir del pozo en Buñol

El Eibar de Goikoetxea ya sabe lo que es ganar en esta temporada de Liga F. Tras un arranque complicado, con un solo punto ... de doce posibles, las armeras lograron el pasado domingo su primera victoria del curso, y lo hicieron de la mejor manera posible: a domicilio, ante un rival directo en la lucha por la permanencia y manteniendo la portería a cero. El 0-1 cosechado en la ciudad deportiva de Buñol frente al Levante supone un bálsamo de confianza y refuerza las buenas sensaciones que el equipo venía mostrando recientemente.

El choque tenía tintes de final pese a disputarse en la quinta jornada. Tanto Eibar como Levante llegaban igualados en el fondo de la tabla, con solo un punto en el casillero y la necesidad imperiosa de sumar. El guión del partido fue intenso y exigente, con un Levante dueño del balón y un Eibar sólido y práctico, que supo esperar su momento. Ese instante llegó en la primera mitad, cuando la delantera tanzana Opa Clement cazó un centro de Garazi Facila y lo mandó al fondo de la red, estrenándose como goleadora armera y dejando un tanto que vale su peso en oro.

Más allá del gol, el equipo de Iñaki Goikoetxea firmó un encuentro muy completo. Ordenado en defensa, apenas concedió ocasiones claras a su rival y se mostró más vertical y peligroso en las llegadas al área rival.

Este Eibar recordó al de la temporada pasada, que pese a anotar pocos goles (24 a favor en 30 jornadas) sabía gestionar este tipo de partidos en territorio rival. Con Yerai Martín en el banquillo se sumaron 24 de los 38 puntos a domicilio, y ahora, con Iñaki Goikoetxea el equipo también ha sumado más ya a domicilio (3 puntos) que en Ipurua (1).

La victoria supone un punto de inflexión en la temporada. Con ella, el Eibar ha abandonado la última posición y ya se coloca undécimo. Además, la victoria ha servido para reforzar la moral de un grupo que necesitaba traducir su esfuerzo en resultados.

El triunfo cobra todavía más valor por llegar justo antes de recibir al rival más temible del campeonato. El próximo sábado, a las 15.00 horas en Ipurua, el Eibar se medirá al invencible Barcelona, actual líder de la Liga F. Será un duelo de máxima exigencia, pero también una oportunidad para que el equipo se mida al mejor y continúe creciendo.

De cara a este choque el Eibar inició el lunes la preparación con una sesión de recuperación en Areitio, antes de disfrutar de una jornada de descanso el martes. Desde este miércoles hasta el viernes el equipo se ejercitará en tres sesiones más. El domingo, las jugadoras volverán a descansar.

Entradas a la venta

El club, por su parte, ha puesto a la venta las entradas para el choque frente al Barça. Los aficionados podrán adquirirlas tanto de manera online como en Orsaixan durante la semana, y también en taquilla el mismo sábado desde las 14.00 horas.

El precio es de 10 euros para adultos y 5 euros para menores de 13 años. Los asientos no estarán numerados y el acceso se realizará por la puerta 14 de la grada Norte de Ipurua. Los abonados, como siempre, tendrán acceso libre al encuentro, que promete reunir un gran ambiente en el estadio. Se avecina un duelo al más puro estilo de David contra Goliat, y el empuje de la afición cobrará muchísima importancia.