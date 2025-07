«Venimos con hambre y corazón»

La SD Eibar continúa construyendo su proyecto deportivo de cara a la próxima temporada, y ayer se dio un paso más al presentar oficialmente ... a dos de sus nuevas incorporaciones: Jon Magunazelaia y Marco Moreno, quienes ya se han integrado al grupo en los entrenamientos que se celebran en la nueva Ciudad Deportiva de Areitio.

Ambos futbolistas atendieron a los medios de comunicación en una rueda de prensa celebrada en el estadio de Ipurua, acompañados por el director deportivo César Palacios.

La cita fue especialmente emotiva para Magunazelaia, jugador formado en la cantera de la Real Sociedad y natural de Eibar, que regresa a casa tras haber pasado la última temporada cedido en el Córdoba CF. Además, desde la firma de Errasti por el Eibar nunca un jugador de la localidad había figurado en la primera plantilla en los últimos años. «Para mí, jugar en el Eibar es lo más. Desde pequeño soñaba con esto, cuando venía a ver partidos o entrenaba en las categorías inferiores. Por cosas de la vida me fui, pero ahora tengo la suerte de volver. Esto está a la par de todo lo que he hecho hasta ahora», expresó visiblemente emocionado.

Por su parte, Marco Moreno, defensa central que llega tras una etapa en la Primera División portuguesa y con pasado en la cantera del Atlético de Madrid, se mostró entusiasmado con su llegada al club armero. «Desde fuera siempre vi al Eibar como un club humilde, pero competitivo, que lo da todo en cada partido. Ese ADN encaja conmigo. Yo también soy un jugador de garra, con corazón, que siempre quiere ganar. Estoy muy ilusionado con esta etapa», explicó el zaguero.

Marco también destacó las primeras impresiones sobre las instalaciones. «La Ciudad Deportiva es espectacular. Los campos, el gimnasio, los vestuarios... todo está muy bien. Estoy muy contento con el recibimiento y el trabajo del grupo. Se nota que hay una dinámica positiva».

Ambos jugadores coincidieron en subrayar que el cuerpo técnico, encabezado por Beñat San José, les ha transmitido una idea muy clara desde el primer día: intensidad, presión tras pérdida y ambición constante. «Estamos trabajando mucho con balón, posesión y presión tras pérdida. El míster quiere un equipo valiente, que compita cada partido desde el minuto uno», apuntó Marco. Jon, por su parte, agregó que el grupo busca ser «atrevido y competitivo en cada campo».

Polivalencia y adaptación

Magunacelaya, que ya se enfrentó al Eibar la pasada temporada con la camiseta del Córdoba en un partido en el que brilló especialmente, fue preguntado sobre su posición ideal en el campo. «Me siento cómodo tanto por dentro como por fuera. Es verdad que últimamente he jugado más por el centro, y ahí me veo bien. Pero al final, estoy a disposición del míster, y donde me necesite, estaré encantado de aportar», aseguró. Marco, en su análisis personal, se definió como «un defensa con buena salida de balón, fuerte en el juego aéreo y con carácter competitivo». Destacó también su capacidad para filtrar pases desde atrás y su compromiso con el trabajo colectivo.

Tres temporadas

Durante la presentación, el director deportivo del club, César Palacios, resaltó la apuesta del Eibar por un perfil de futbolista joven, pero con recorrido y proyección. «Tanto Marco como Jon son chicos jóvenes, pero con una trayectoria importante y experiencia en ligas competitivas. Vienen con hambre, con ganas de sumar y con ambición por crecer dentro del club. Para nosotros eso es fundamental», declaró.

Asimismo, Palacios hizo hincapié en el valor simbólico que tiene la llegada de Magunazelaia. «Más allá de su capacidad como futbolista, Jon siente el escudo. Es de aquí, y ese vínculo emocional suma mucho en el vestuario. Estamos muy felices de que haya apostado por este proyecto para las próximas tres temporadas», señala.

Sobre Marco Moreno, Palacios destacó su madurez competitiva: «Lo conocemos desde su etapa en el Atlético. Viene de jugar en la máxima categoría portuguesa, –decía Palacios– y creemos que es el momento ideal para que dé un salto adelante. Tiene agresividad, concentración y un perfil que nos va a ayudar mucho en la línea defensiva».