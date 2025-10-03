El Urki Alkideba quiere reencontrar el buen camino en su visita al Bergara

El Club Deportivo Urki afronta un fin de semana muy importante con partidos ligueros en todas sus categorías. Empezando por el Urki Alkideba, que ... disputará la cuarta jornada de su travesía por la división de Honor Regional esta tarde. Después de caer derrotados por 1-3 en casa el pasado fin de semana los armeros volverán a desplazarse, esta vez a Bergara, para disputar su segunda salida del curso y tratar de sumar sus primeros puntos lejos de Unbe. El primer equipo del Urki, que ha sumado tres puntos de nueve posibles hasta ahora, saltará al césped del campo Agorrosín a las 16.00 horas, donde les recibirá un equipo que se ha mantenido invicto pero que todavía no conoce lo que es ganar. Tres jornadas y tres empates ha cosechado un Bergara que buscará sumar tres puntos más en su casillero, pero los tres de una tacada ante su afición.

Por debajo, también en competición guipuzcoana, el Urki JMR recibirá esta tarde, a partir de las 15.00 horas, al Ikasberri en Unbe. Los armeros llegan en muy buena dinámica a esta tercera jornada liguera de Primera Regional, ya que han sumado cuatro puntos de seis posibles y se mantienen invictos. Tras comenzarla liga con un empate consiguieron vencer en casa ante el Soraluze. Ahora, nuevamente a domicilio, el Urki B busca tres puntos más a domicilio que los catapulten más allá de la tercera plaza que ostentan actualmente.

En cuanto a los equipos juveniles, el Urki Eibarbus afronta también esta tarde, a partir de las 16.00 horas, la cuarta jornada de la Liga Vasca. Los eibarreses, décimos con cuatro puntos, viajan a Donostia, donde les espera el Arrupe, tercero con siete. Los de Eibar llegan de conseguir su única victoria, algo que pueden aprovechar para tratar de sumar su primer triunfo lejos de Unbe.

En categoría preferente, el Urki ABC afronta su jornada este mediodía en casa. El balón echará a rodar a partir de las 12.35 horas en Unbe, donde los armeros, tercer clasificados con cuatro puntos de seis posibles, recibirán al Soraluze, colistas sin puntos. Los locales son, a priori, los claros favoritos para llevarse el botín ante un equipo que no ha podido sumar aún, pero los excesos de confianza no tienen cabida ante un rival que buscará sorprender.

Por último en lo que a los juveniles respecta, el Urki Heganrent disputará un derbi frente al Eibartarrak este domingo a las 17.00 horas en Unbe. Será la segunda jornada de Primera juvenil para ambos, categoría en la que el conjunto urkista ha sumado un punto tras su empate en el debut y el Eibartarrak ninguno tras perder.

En cuanto a los equipos cadetes, por un lado el Urki Hapiick, de Preferente, visitará este domingo al Ilintxa a las 12.15 horas en Legazpi. Mientras, en Primera Cadete, el Urki Boj buscará sus primeros puntos de la categoría frente al Soraluze desde las 10.00 de hoy en Unbe. El Urki JAZ visita al Amaikabat este sábado a las 12.30 horas.