La plantilla que forma el Urki JAZ de esta temporada, el equipo femenino del club eibarrés. CD URKI

Eibar

El Urki Alkideba quiere reencontrar el buen camino en su visita al Bergara

El equipo ha encadenado dos derrotas seguidas tras empezar ganando en Honor Regional, y esta tarde quieren recuperar sensaciones ganando

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:18

Comenta

El Club Deportivo Urki afronta un fin de semana muy importante con partidos ligueros en todas sus categorías. Empezando por el Urki Alkideba, que ... disputará la cuarta jornada de su travesía por la división de Honor Regional esta tarde. Después de caer derrotados por 1-3 en casa el pasado fin de semana los armeros volverán a desplazarse, esta vez a Bergara, para disputar su segunda salida del curso y tratar de sumar sus primeros puntos lejos de Unbe. El primer equipo del Urki, que ha sumado tres puntos de nueve posibles hasta ahora, saltará al césped del campo Agorrosín a las 16.00 horas, donde les recibirá un equipo que se ha mantenido invicto pero que todavía no conoce lo que es ganar. Tres jornadas y tres empates ha cosechado un Bergara que buscará sumar tres puntos más en su casillero, pero los tres de una tacada ante su afición.

