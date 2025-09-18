Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Urki Alkideba hará su debut a domicilio en la división de Honor Regional este sábado en Beasain. CD URKI

Eibar

El Urki Alkideba afronta su primer partido a domicilio con la moral alta

El equipo eibarrés, que se estrenó con victoria en la división de Honor Regional, visitará este sábado a las 17.00 al Beasain B en Loinaz

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:11

El Urki Alkideba afronta una nueva jornada este sábado tras iniciar su aventura en la división de Honor Regional de la mejor manera posible. ... Tras imponerse por un claro 2-0 al Tolosa en Unbe el pasado sábado los eibarreses tendrán una nueva oportunidad de sumar puntos en Beasain. El combinado armero visitará al Beasain B a las 17.00 horas en el campo de Loinaz, en la que será la primera jornada a domicilio para el Urki.

