El Urki Alkideba afronta su primer partido a domicilio con la moral alta

El Urki Alkideba afronta una nueva jornada este sábado tras iniciar su aventura en la división de Honor Regional de la mejor manera posible. ... Tras imponerse por un claro 2-0 al Tolosa en Unbe el pasado sábado los eibarreses tendrán una nueva oportunidad de sumar puntos en Beasain. El combinado armero visitará al Beasain B a las 17.00 horas en el campo de Loinaz, en la que será la primera jornada a domicilio para el Urki.

El reto que afrontan los eibarreses es muy complicado, ya que al subir de categoría los rivales cuentan un mayor nivel de dificultad, sobre todo en los partidos a domicilio. El Urki Alkideba se examinará este sábado por primera vez en el recién estrenado curso en esa tarea, y tras debutar con un triunfo y dejando su portería a cero llegan con la morar alta y con ganas de repetir victoria.

Al comienzo de esta segunda jornada los eibarreses ocupan la quinta plaza del grupo 1 de la clasificación, compuesta por 18 equipos. El Beasain llega duodécimo tras estrenarse con derrota 2-1 en Oiartzun.

En cuanto a los demás equipos, el Urki JMR hará su debut oficial en esta temporada el domingo. Los eibarreses visitarán al Mutriku B a las 17.00 horas en el campo de San Miguel. El Urki dará así el pistoletazo de salida al curso en Primera Regional. Ahí competirá con otros siete equipos en el grupo 5 de su categoría en estos primeros meses de la temporada.

En Liga Vasca juvenil, el Urki Eibarbus viajará este sábado a Donostia para enfrentarse al Añorga en el campo de Rezola a las 16.30 horas. Los de Eibar suman un punto tras debutar con un empate sin goles en casa ante el Antiguoko, y buscarán sumar su primer triunfo este sábado.

Para finalizar con lo que respecta a los partidos oficiales, el Urki ABC, de categoría juvenil Preferente, hará su estreno liguero este sábado a las 18.30 horas. Debutarán en casa, en Unbe, recibiendo la visita del Idiazabal.

Los equipos que todavía no han comenzado la temporada afrontarán partidos amistosos este fin de semana. El Urki Heganrent visitará este sábado a las 16.00 horas al Elorrio, mientras que el Urki Hapiick se medirá a domicilio al Lagun Onak, también a las 16.00 horas. En Unbe, el Urki BOJ recibirá a las 16.30 horas al Mondragón, y a las 11.30 será el turno del Urki Beltrán, que se enfrentará al Mondragón infantil. Además, el equipo femenino jugará el domingo en Bergara y el conjunto txiki recibirá igualmente al Mondragón este sábado.