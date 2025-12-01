Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urbat vuelve a caer en la segunda mitad y encadena su séptima derrota en liga

M. R.

eibar.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:32

El Urbat no pudo prolongar las buenas sensaciones que dejó en Tenerife y cayó el sábado por 9-13 frente al Santa Cruz de Tenerife B en la piscina del polideportivo Paco Yoldi. El conjunto eibarrés repitió un guion que se ha convertido en una constante esta temporada: una primera mitad competitiva y equilibrada, seguida de una segunda parte en la que el equipo pierde intensidad y acaba viéndose superado por su rival.

Tras un inicio de partido prometedor, los armeros llegaron al descanso con un 7-7 que reflejaba su buen nivel de juego. Sin embargo, el paso por vestuarios volvió a marcar un punto de inflexión. El Santa Cruz B impuso su físico y mayor rotación, y el Urbat no logró sostener su ritmo defensivo. El parcial final de 2-6 dejó el marcador en 9-13 y certificó la séptima derrota en siete jornadas para los de Davide Cerchi, seis de ellas sin llegar siquiera a la prórroga.

El equipo cadete masculino firmó dos victorias contundentes: 17-1 ante el Urgara y 5-21 frente al Easwin, encuentros que sirvieron para seguir incorporando conceptos técnicos gracias a la amplia superioridad mostrada en el agua. En categoría senior femenina, el Urbat volvió a demostrar su buen momento y se impuso por 13-7 a la Llanada CW, manteniendo su dinámica en la Primera División de Liga Vasca.

