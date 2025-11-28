Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Unbe acoge una nueva jornada de pruebas abiertas de atletismo esta mañana

M. R.

Eibar.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:49

La pista de atletismo de Unbe vivirá una intensa mañana deportiva con la celebración de una nueva jornada de Pruebas de Participación Libre, organizada por el Club Deportivo Eibar y la Federación Gipuzkoana de Atletismo. La cita, bajo la denominación PLP Otoño Aire Libre 2, reunirá a deportistas de distintas categorías en una competición pensada para seguir promoviendo el atletismo local y ofrecer oportunidades de participación a atletas federados y escolares.

El programa arrancará a las 10.30 horas con la prueba de peso femenino (3 kg), que abrirá la actividad en la pista. A continuación, a las 11.00, se disputarán de manera simultánea la longitud femenina y la jabalina masculina, dos especialidades que suelen atraer a participantes habituales del entorno guipuzcoano. La jornada se completará a partir de las 12.00 horas, cuando será el turno de la jabalina femenina y la longitud masculina, que cerrarán el programa competitivo de esta edición.

Está previsto que las instalaciones de Unbe acojan una participación variada, con atletas que aprovechan este tipo de jornadas para tratar de mejorar marcas personales, preparar próximos campeonatos o simplemente disfrutar de una jornada deportiva abierta, en forma de entrenamiento no competitivo.

