San Andrés se pone en marcha con bertsos

Eibar se prepara para dar inicio a las fiestas de San Andrés, que arrancan este viernes con una variada oferta cultural y festiva. La programación ... volverá a poner el énfasis las tradiciones eibarresas, en las que la música, la danza y los bertsos ocupan un lugar central.

El primer acto cultural importante de las fiestas será el XXIX Bertso Jaialdia, que tendrá lugar este viernes, en el teatro Coliseo. Organizado por eta Kitto!, reunirá a destacadas figuras del bertsolarismo, como Joanes Illarregi, Sustrai Colina y Alaia Martin.

Día 29 La jornada comenzará a las 12.00 en Ipuruako Merkatu Plaza con un concierto de Euskal Kantak. Desde las 17.00, la Txaranga Ustekabe recorrerá las calles con música festiva, seguida por la romería con el grupo Zutik a las 19.30 en la plaza de Untzaga. La noche continuará con el concierto de Sustraia a las 23.30

Día 30 Feria agrícola en Unzaga y Txantxa Zelai.

El concejal de Cultura, Andoni Zabala, destacó la importancia de este evento como una ocasión para «poner en valor nuestras expresiones culturales más auténticas, como el bertso o la danza, que reflejan el alma eibarresa».

Posteriormente, el sábado, día 29, víspera de San Andrés, promete ser uno de los días más animados con actos durante toda la jornada. A las 12.30, Ipuruako Merkatu Plaza acogerá un concierto de música tradicional vasca, donde todos aquellos que deseen participar podrán unirse a la iniciativa de Euskal Kantak, inscribiéndose en el teléfono 688803170.

La tarde dará paso a la Txaranga Ustekabe, que recorrerá el centro desde las 17.00 hasta las 19.00 horas. A las 19.30, la plaza de Untzaga será el escenario de una romería que contará con la actuación del grupo Zutik y que se prolongará hasta las 22.00 horas. La jornada culminará con el concierto del grupo Sustraia, a partir de las 23.30 horas, organizado por Jaixak Herrixak Herrixandako.

El 30 de noviembre, día Grande de San Andrés, se celebrará la tradicional XLVI Feria Agrícola a las 09.30 horas, seguida de diversas actividades como el Campeonato de Aizkolaris y las actuaciones de bertsolaris y trikitilaris a las 12.00 horas.

También habrá un pasacalles a cargo de la banda de Txistularis de Usartza a las 11.30 horas y una romería popular con Kezka Dantza Taldea y los trikitilaris Jainaga eta Narbaiza.

La jornada culminará con la entrega de premios del concurso de pintxos, carteles y de la feria agrícola.

Este año, no se celebrará la tradicional Feria Ganadera de San Andrés, una de las imágenes más representativas de las fiestas eibarresas. Debido a la alerta sanitaria que afecta al sector, el Gobierno Vasco y las tres diputaciones forales han decidido suspender todas las ferias ganaderas en Euskadi hasta el 30 de noviembre. Desde el Ayuntamiento de Eibar, se ha mostrado comprensión y apoyo con esta medida preventiva. «Es una verdadera pena no poder disfrutar de la feria ganadera, una de las imágenes más emblemáticas de San Andrés. Sin embargo, entendemos que la salud y la prevención deben estar por encima de todo», señaló el concejal Zabala.