Eibar

Las reuniones de barrios se centrarán en Amaña y Urki esta semana

A. E.

EIBAR.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:15

Comenta

El Ayuntamiento prosigue con la celebración de las reuniones de barrios. A lo largo de esta semana llegará el turno de Amaña y Urki, dos de los barrios con más vida asociativa de la ciudad. En Amaña, el encuentro se celebra, hoy martes, día 25, a las 19.00 horas, en la parroquia del barrio. Posteriormente, el miércoles 26, también a las 19.00 horas, la parroquia de Urki será el escenario de la reunión con los vecinos y vecinas de esta zona alta. Ya en diciembre, el ciclo se cerrará con dos últimas paradas: el lunes 1 de diciembre, a las 18.30 horas, en Beheko Tokia, y el miércoles 3 de diciembre, también a las 18.30 horas, en el Hogar del Jubilado de Ipurua. En ambos casos, se repetirán la misma dinámica y objetivos: explicar los proyectos en marcha y, sobre todo, escuchar las demandas y sugerencias de quienes viven el barrio a diario.

El alcalde, Jon Iraola, subraya que el espíritu de la iniciativa pasa por reforzar una participación vecinal útil y práctica, ligada a problemas concretos. «Estas reuniones son una oportunidad para que cada vecino y vecina pueda expresar sus ideas, preocupaciones y propuestas directamente. Escuchar de primera mano lo que piensa la ciudadanía nos permite mejorar y seguir construyendo un Eibar más cercano, participativo y adaptado a las necesidades reales de sus barrios», señala. En las reuniones participan corporativos municipales, técnicos y responsables de la Policía Municipal, Ertzaintza y Mancomunidad.

