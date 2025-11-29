Respaldo a las cuentas del curso 24/25 La Junta de Accionistas avala la gestión del club y sitúa a Areitio y la estabilidad económica como los pilares del nuevo proyecto armero

La SD Eibar celebró el jueves su Junta General Ordinaria de Accionistas, una cita clave para el futuro de la entidad en la que se aprobaron la gestión y las cuentas del ejercicio 2024/25 con un respaldo del 88,21% del capital social representado. El encuentro, celebrado en Ipurua y retransmitido por streaming, reunió a más de medio centenar de accionistas de forma presencial y telemática, alcanzando un 35,64% del capital.

La presidenta Amaia Gorostiza abrió la sesión con un mensaje de estabilidad, crecimiento y ambición. «Areitio no es solo nuestra ciudad deportiva: es la casa del Eibar», afirmó. La nueva infraestructura, ya operativa, fue presentada como un hito histórico y un pilar estratégico que permitirá mejorar el rendimiento deportivo, atraer talento y reforzar la sostenibilidad del club.

Gorostiza subrayó que la SD Eibar «crece con paso firme, desde la responsabilidad y sin comprometer la viabilidad económica», destacando que el club mantiene una identidad basada en la cercanía, la responsabilidad social y la profesionalización progresiva. Un ejemplo de ello es la cifra actual de 6.017 abonados, que convierte al Eibar en uno de los clubes con mayor proporción de socios por habitante de todo el fútbol profesional.

En su discurso, la presidenta también hizo un llamamiento a la necesidad de un mayor apoyo institucional para competir en igualdad de condiciones con clubes que operan con recursos muy superiores. Gorostiza recordó que la situación económica continúa marcada por la prudencia y la eficiencia. El ejercicio se ha cerrado reduciendo significativamente las pérdidas previstas, y el presupuesto 2025/26 contempla un déficit cercano a los 5 millones de euros, dentro de un enfoque de inversión responsable orientada a fortalecer ingresos propios y garantizar la estabilidad.

Javier Gurrutxaga, responsable del área deportiva, repasó el pasado curso en Segunda División: una categoría igualada, extensa y con clubes de estructuras muy superiores. Con 58 puntos y 15 victorias, destacó el sólido rendimiento en Ipurua, donde el equipo sumó 11 triunfos.

Gurrutxaga recordó que la pasada campaña implicó una decisión poco habitual en la entidad: la destitución de Joseba Etxeberria, primera en 15 años. Con la llegada de Beñat San José, el equipo recuperó solidez, estilo y conexión con la afición.

En la planificación del actual curso, la dirección deportiva apostó por una mezcla equilibrada de juventud y experiencia, incorporando perfiles de valor y destacando el regreso de Jon Magunazelaia. Las salidas se produjeron mayoritariamente por finalización de contratos o búsqueda de nuevos retos, algunas de ellas con porcentajes de futura venta para asegurar retornos.

El fútbol femenino recibió un reconocimiento especial: el primer equipo firmó una temporada 24/25 histórica con una octava posición y 38 puntos en la élite. Sin embargo, se reconoció el escaso apoyo que tiene, ya que «ha habido partidos en los que ha habido menos de 200 espectadores en Ipurua». Para tratar de fomentar el área femenina el club ha sacado ofertas especiales durante el curso.

El consejero Joseba Unamuno presentó unas cuentas estables y adaptadas al contexto económico. El ejercicio 24/25 se cerró con 1,914 millones de euros en pérdidas, una mejora de 471.000 euros respecto a lo presupuestado. El patrimonio neto se mantiene en 47,873 millones, mientras que las inversiones financieras líquidas alcanzan los 62,4 millones de euros, gestionadas bajo un perfil conservador y diversificado. El resultado financiero del ejercicio ascendió a 2,29 millones de euros.

De cara al próximo curso, se proyectan 13,077 millones de euros en ingresos y 18,368 millones en gastos, lo que supondrá un resultado estimado de –5,291 millones de euros. Unamuno señaló que este desfase forma parte de un enfoque prudente, ajustado a la realidad del club y sin comprometer la competitividad deportiva ni los proyectos.

Jon Ander Ulazia destacó la recuperación del nombre Eibar B, que fortalece la identidad y el vínculo formativo. También repasó la labor de SD Eibar Fundazioa, con especial mención al equipo de Fútbol Adaptado PC y al proyecto Genuine, además de iniciativas como Eibar Txiki y Euskararen Baloia. En el ámbito estructural, detalló los avances del club dentro del programa LaLiga Impulso, con un cumplimiento del 71% de los objetivos establecidos, por encima de la media y tres puntos más que el año pasado.