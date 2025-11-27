Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La responsable del departamento, Vanesa Hortas. ECHALUCE

Eibar

Refuerzo de la estructura municipal y separación de las áreas de Desarrollo Económico y Empleo

El Ayuntamiento da un paso en su modernización con el objetivo de reducir la tasa de desempleo y trabajar de forma estrecha con empresas y entidades con las que opera

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:45

Comenta

El Ayuntamiento ha decidido dar un paso más en la modernización de su estructura interna con la división del departamento de Desarrollo Económico, Empleo e ... Innovación en dos áreas diferenciadas: por un lado, Desarrollo Económico y, por otro, Empleo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

