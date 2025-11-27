Refuerzo de la estructura municipal y separación de las áreas de Desarrollo Económico y Empleo

El Ayuntamiento ha decidido dar un paso más en la modernización de su estructura interna con la división del departamento de Desarrollo Económico, Empleo e ... Innovación en dos áreas diferenciadas: por un lado, Desarrollo Económico y, por otro, Empleo.

La medida responde a la creciente complejidad de los proyectos que gestiona el área y a la voluntad de situar el empleo como uno de los ejes prioritarios del Consistorio. Desde su creación, el departamento ha ido acumulando programas consolidados vinculados al apoyo al comercio, al emprendimiento, a las empresas y a la innovación. Sin embargo, en los últimos años han surgido iniciativas de mayor calado, como la entrada de Eibaer en los ZAP (Zonas de Actuación Preferente) o el Plan Piloto de Empleo y Desarrollo Local, que desbordan el 'día a día' habitual del área y exigen una organización más especializada.

La responsable del departamento, Vanesa Hortas, explica el sentido de la reestructuración. «Se ha creído conveniente hacer dos subáreas, dos unidades: por un lado, Desarrollo Económico, que llevaría toda la parte de comercio, emprendimiento, empresa, todos los programas de ayudas... todo lo que normalmente el día a día nos lleva. Y luego, aparte, el tema de Empleo, que tiene ya entidad propia y que va a generar, creemos, proyectos que transformen Eibar».

El objetivo, subraya, es que la nueva unidad de Empleo pueda centrarse en iniciativas capaces de reducir la tasa de desempleo, trabajando en estrecha colaboración con las empresas y con las entidades que ya operan en este ámbito. «Queremos conseguir proyectos de otro calado que luego reviertan en el desarrollo económico», señala Hortas, que vincula directamente la mejora del empleo con la dinamización del tejido productivo local.

La responsable recuerda también que los proyectos ZAP, de carácter muy transversal, inciden de lleno en la diversificación económica de Eibar y en la generación de nuevo empleo. «Creemos que es importante darle más empaque a todo esto», añade.

Reorganización de personal

La reorganización del departamento viene acompañada de un refuerzo en recursos humanos. En la última Relación de Puestos de Trabajo (RPT) se ha creado un nuevo puesto ligado a la estructura del área y se han generado dos puestos adicionales asociados a programas, con la intención declarada de «ir a más» en este departamento.En paralelo, el Ayuntamiento está culminando un amplio proceso de valoración de los puestos de trabajo del personal municipal. Hortas recuerda que ese análisis ha permitido revisar en profundidad la organización interna. «Con la valoración se ha hecho un estudio muy profundo de la organización. Nos ha dado la oportunidad de conocer bien lo que es toda la organización y de analizar los departamentos».

Fruto de ese trabajo, algunos puestos se mantienen, otros se modifican y otros se extinguen para dar paso a nuevas necesidades. La responsable subraya que este proceso se está produciendo en un contexto de estabilización de plantillas y de numerosos relevos generacionales, que obligan a «repensar» determinados perfiles. «A la hora de crear puestos o de hacer esos relevos, tenemos que analizar si realmente los puestos tienen que ser como estaban o debemos darles una vuelta. Algunos se modifican, otros siguen como están, otros se extinguen pero se crean nuevos. Al final, el trabajo que tenemos en personal es importante, pero hay que tener en cuenta la organización en su conjunto y, sobre todo, a quién nos dirigimos: la ciudadanía».

Nuevos desafíos

«Se trata de que el Ayuntamiento funcione de la mejor manera posible y, sobre todo, de que la estructura esté adaptada a los retos que tenemos que ir acometiendo», destaca el Consistorio. Remarcan el empleo es uno de los campos en los que «hay que promover y preocuparse» de forma prioritaria, lo que exige dotar de recursos específicos al área, sin descuidar el resto de servicios. La nueva división del departamento de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación persigue, en definitiva, ganar agilidad, especialización y capacidad de respuesta. El Consistorio trata de hacer una apuesta organizativa que quiere traducirse en más y mejores proyectos para fortalecer el tejido económico y, al mismo tiempo, abrir nuevas oportunidades laborales para sus vecinos y vecinas.