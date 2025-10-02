La primera victoria a domicilio pasa por Ceuta

El balón volverá a rodar esta tarde a las 20.30 horas en el estadio Municipal Alfonso Murube, donde el Eibar afronta la octava ... jornada liguera frente a la Ceuta. Un partido especial no solo por lo que hay en juego, sino porque supone el regreso de los armeros a tierras norteafricanas dos décadas después de su última visita oficial al conjunto caballa. El choque llega en un momento clave en el que los de Beñat San José, sextos en la tabla con 11 puntos y en puestos de play-off, buscan romper la dinámica que les ha impedido hasta ahora sumar de tres en tres lejos de Ipurua.

El equipo eibarrés afronta este duelo con la moral alta tras dos partidos consecutivos en casa en los que reforzó su confianza. Primero, con la victoria en el derbi guipuzcoano frente a la Real Sociedad B por 2-1, y después con el empate in extremis (1-1) ante el Deportivo de La Coruña, líder invicto de la categoría. Dos encuentros que confirmaron la solidez de los armeros en su estadio, donde han sumado 10 de los 11 puntos que figuran en su casillero.

Sin embargo, la asignatura pendiente sigue siendo la misma: dar continuidad a ese nivel competitivo también a domicilio. De hecho, el único punto lejos de Eibar se firmó en la primera jornada, en La Rosaleda frente al Málaga. Desde entonces, dos derrotas en Huesca y Cádiz frenaron la progresión de un equipo que ha mostrado un buen juego, pero no la efectividad necesaria para rematar a sus rivales.

El Ceuta se presenta como examen exigente para calibrar esa capacidad de los eibarreses de trasladar su fortaleza fuera de casa. El conjunto dirigido por José Juan Romero, recién ascendido de Primera Federación, ha dado un giro notable a su temporada después de un arranque titubeante. A las tres derrotas iniciales les han seguido cuatro jornadas sumando puntos. Dos empates a domicilio y dos triunfos en el Murube han elevado al equipo hasta la decimoquinta plaza con ocho puntos. Una escalada que habla de un grupo en clara dinámica ascendente y con confianza, capaz de imponer su estilo de juego combinativo en casa y de hacerse fuerte ante su afición.

Una preparación a la altura

Beñat San José ya avisaba en la previa de la dificultad del reto: «El Ceuta juega muy bien al fútbol, con un estilo combinativo, rápido y creativo, y tiene un delantero goleador». Para el técnico donostiarra, la clave pasa por mantener la personalidad ofensiva del Eibar, esa que en Ipurua se ha traducido en goles y victorias, pero que aún no ha tenido continuidad fuera. En ese sentido, el trabajo de la semana ha estado orientado a ser más efectivos en los momentos clave y a no perdonar las ocasiones que el equipo genera.

El Eibar culminó este jueves su preparación para este duelo ejercitándose en las instalaciones del Costadelsol en Cártama (Málaga), donde la plantilla realizó los últimos ejercicios de activación y plan de partido. La expedición, formada por 21 jugadores y sin los lesionados Mada y Arambarri, viajó después hasta Algeciras para cruzar el Estrecho en ferry y llegar a Ceuta por la tarde, donde ya espera la cita de esta noche ante los caballas.

En lo clasificatorio, el duelo también se presenta atractivo. El Eibar, que actualmente ocupa puestos de play-off, puede consolidarse y dar un salto hacia la zona alta si logra la victoria, mientras que el Ceuta aspira a estirar su buena racha y alejarse del pelotón de la parte baja. Con dos dinámicas distintas ambos llegan al cruce con hambre de puntos.