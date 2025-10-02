Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los jugadores del Eibar reunidos antes de disputar el partido ante el Huesca, durante la segunda salida de los de San José en liga. CARLOS GIL-ROIG

Eibar

La primera victoria a domicilio pasa por Ceuta

Los armeros visitan el Alfonso Murube a las 20.30 horas con la intención de afianzar su gran arranque liguero también lejos de Ipurua

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:16

El balón volverá a rodar esta tarde a las 20.30 horas en el estadio Municipal Alfonso Murube, donde el Eibar afronta la octava ... jornada liguera frente a la Ceuta. Un partido especial no solo por lo que hay en juego, sino porque supone el regreso de los armeros a tierras norteafricanas dos décadas después de su última visita oficial al conjunto caballa. El choque llega en un momento clave en el que los de Beñat San José, sextos en la tabla con 11 puntos y en puestos de play-off, buscan romper la dinámica que les ha impedido hasta ahora sumar de tres en tres lejos de Ipurua.

