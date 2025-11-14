Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Iñaki Goikoetxea quiere centrarse en los partidos de Liga antes de pensar en la Copa. FÉLIX MORQUECHO

Liga F

«Es un partido importantísimo y hay que seguir con la buena dinámica en casa»

Iñaki Goikoetxea destaca el buen rendimiento competitivo del Eibar y considera «clave» sumar este domingo en Ipurua antes de un mes exigente fuera

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:59

Comenta

Iñaki Goikoetxea compareció este viernes en Areitio para analizar el encuentro del domingo frente al Espanyol en Ipurua a las 18.30 horas, un ... duelo directo por la permanencia en el que las armeras buscarán su segunda victoria consecutiva en casa. El técnico valoró el buen rendimiento del equipo durante el primer tercio liguero, a pesar de la falta de acierto ofensivo, y subrayó la importancia de seguir sumando en un tramo decisivo.

