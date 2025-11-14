«Es un partido importantísimo y hay que seguir con la buena dinámica en casa»

Iñaki Goikoetxea compareció este viernes en Areitio para analizar el encuentro del domingo frente al Espanyol en Ipurua a las 18.30 horas, un ... duelo directo por la permanencia en el que las armeras buscarán su segunda victoria consecutiva en casa. El técnico valoró el buen rendimiento del equipo durante el primer tercio liguero, a pesar de la falta de acierto ofensivo, y subrayó la importancia de seguir sumando en un tramo decisivo.

Goikoetxea reconoció que los números del equipo —diez puntos en diez jornadas, el mejor registro desde el regreso a Liga F— reflejan el buen trabajo colectivo, incluso con una producción goleadora escasa. «Eso con cuatro goles a favor... Pues bien. No lo sabía hasta ayer y la verdad es que estoy contento. Estamos compitiendo bien», afirmó. El entrenador señaló que la principal carencia es el gol: «El problema está muy claro, pero competimos bien, defendemos muy bien. Nos falta tener un pelín más en ataque para tener más puntos, pero estoy confiado en que llegará».

El técnico subrayó también la importancia del partido de este domingo, tanto por la igualdad clasificatoria como por tratarse del último encuentro en Ipurua en casi un mes. «El partido es importantísimo, porque es un rival directo. Ahora mismo estamos cinco, seis, siete equipos en pocos puntos. Los de abajo también empezarán a sumar, porque no pueden estar toda la liga sin ganar. Está todo apretado y estos duelos directos son importantísimos», explicó.

Sobre el Espanyol, el debarra destacó su fortaleza defensiva y la calidad de su centro del campo. «Es un equipo defensivo muy fuerte, recibe pocos goles. En medio campo tiene mucha calidad y ha complicado mucho a todos los equipos. Los resultados no les han acompañado tanto como el juego, pero es un equipo fuerte».

Aunque el Eibar llega de una derrota en el derbi de Lezama, el técnico cree que este partido es una gran oportunidad para recuperar sensaciones. «Intentar conseguir la segunda victoria en casa nos daría tranquilidad, nos quitaría la rabia del partido contra el Athletic y nos permitiría sacar más puntos al rival», señaló.

Preguntado también por el reciente emparejamiento de Copa de la Reina, que llevará al Eibar a enfrentarse al Madrid CFF, Goikoetxea reconoció la dificultad del duelo: «Sabíamos que nos tocaría fuera y nos ha tocado el Madrid, un equipo contra el que ya perdimos 1-0, aunque hicimos un buen partido. Será difícil, pero los de Copa siempre son diferentes». Aun así, dejó claro el orden de prioridades del club: «Todavía queda mucho antes de llegar allí y puede pasar de todo. Hay que centrarse en la Liga».