«Para mí es como si nunca me hubiera ido, estoy feliz de haber vuelto al Eibar»

El destino ha querido que Jon Magunazelaia (Eibar, 2001), se haya convertido en el primer eibarrés en diez años en figurar en la plantilla armera ... desde que lo hiciera Jon Errasti en aquel histórico conjunto que debutó en Primera División en la temporada 2014/15. Todo un reto que el joven canterano que ha pasado el último decenio en la Real asume con ilusión, pero también con una notable carga de responsabilidad.

– ¿Ya se sienten los tambores ligueros?

– Sí, ya se van oyendo y la verdad es que tenemos ganas de que la competición empiece, porque esta etapa siempre se hace larga.

– Con tan pocos minutos para repartir en esta pretemporada antes, estos dos amistosos hoy ante Osasuna B y mañana ante el Alavés se presentan fundamentales.

– Son los dos últimos compromisos que tenemos antes de empezar la Liga y es importante que los aprovechemos para llegar en las mejores condiciones posibles.

– Los que hemos visto pretemporadas con diez partidos nos preguntamos si antes se entrenaba menos y se jugaba más...

– En todos los sitios en los que he estado ha sido parecido a lo de aquí. Yo prefiero entrenar fuerte durante la semana para ir cogiendo sensaciones en los partidos.

– Con los delanteros ausentes, ¿siente que la responsabilidad ofensiva recaerá en sus botas en el arranque liguero?

– Ha coincidido que los delanteros han estado fuera por diferentes molestias, pero les esperamos ya en nada. Somos un equipo y todos tenemos la responsabilidad de aportar lo que podamos.

– Todos los que vienen no tardan en decir que se sienten como en casa, pero en su caso es así literalmente.

– He estado muchos años fuera, pero sí, esta es mi casa y así la he sentido siempre. Nací aquí, me formé aquí y siempre la he sentido mi casa. La verdad es que es como si nunca me hubiera ido. Siempre he seguido emocionalmente vinculado al club y estoy feliz de volver.

– Es el primer eibarrés en volver a vestir la camiseta del Eibar desde que Jon Errasti disputó su último partido el 23 de mayo del 2015 ante el Córdoba, precisamente el que ha sido último destino. Es como cerrar el círculo, ¿no?

– Estaba en la grada viendo aquel partido en el que el Eibar sufrió un descenso que luego no se consumó y ahora estoy aquí. Para mí estar en el Eibar y jugar en Ipurua ante mi gente es un sueño y todo un reto. Mi familia está feliz de tenerme aquí, en el equipo que me vio nacer, pero también es una gran responsabilidad que hay que gestionar bien. A ver si abro el camino para otros eibarreses.

– ¿Percibe más oportunidades para que los canteranos no se tengan que ir como cuando la Real le fichó con 15 años?

– Y eso habla muy bien del trabajo que el Eibar ha hecho en el fútbol base, y con las instalaciones de Areitio ya en marcha, esa labor aún dará más frutos. Vengo de la Real, un club que apuesta mucho por su cantera, algo que es muy costoso y difícil, porque en el fútbol actual se exigen resultados inmediatos y eso lleva su tiempo. Estamos viendo que los del filial vienen empujando fuerte y seguro que veremos a varios jugadores dando el salto al primer equipo.

– Curiosamente debutó antes en Europa, concretamente el 27 de octubre del 2022 en un partido de la fase de grupos de la Europa League ante el Omonia Nicosia, que en Primera División, apenas tres días después contra el Betis.

– Fue algo increíble. No había hecho muchos entrenamientos con el primer equipo, pero coincidió que había varios lesionados y tuve la suerte de entrar en la convocatoria y de estrenarme con la Real en Europa. Después debuté en Primera, de modo que en pocos días cumplí el sueño de todo jugador.

– Y antes, en la Nochevieja del 2021, llegó a marcar un gol en Ipurua vistiendo la camiseta del Sanse. ¿Qué recuerda de aquel momento?

– Marcar siempre te da felicidad, porque cuesta mucho, pero obviamente no lo celebré como los demás goles. A ver si pronto llega la oportunidad de marcarlo como local en Ipurua para poder celebrarlo como se merece.

– El club le ha otorgado su confianza con un contrato de tres años. ¿Siente el mismo apoyo por parte de Beñat San José?

– Por parte de todos, primero por parte de César Palacios y Eneko Romo, que se esmeraron mucho en la negociación con la Real para que yo viniera aquí, y después también por parte de Beñat, que antes de que se cerrara el fichaje habló varias veces conmigo para transmitirme una confianza que siento en el día a día.

– Aún faltan piezas por llegar, pero ¿qué se puede esperar del Eibar esta temporada en la que ha habido tantos cambios.

– El Eibar va a ser un equipo vertical y competitivo que va a ir a ganar todos los partidos. La plantilla aún está por cerrar, pero entre los que estamos y los que terminen viniendo lo vamos a dar todo para que la afición se sienta identificada y orgullosa de su equipo.