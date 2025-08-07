El Eibar negocia con el Athletic la cesión de Adu Ares

El Eibar quiere a Adu Ares, extremo derecho del Athletic que una temporada más no entra en los planes de Ernesto Valverde. La entidad armera ... apuesta por el bilbaíno para su asalto a Primera. De prosperar la operación, el futbolista competiría un año más en la división de plata. El curso pasado lo hizo en las filas del Zaragoza, con el que participó en 32 partidos y anotó cinco goles en un total de 1.700 minutos.

La del conjunto maño fue la primera aventura de Adu Ares (en octubre cumplirá 24 años) lejos de Bilbao. Formado en el Santutxu, ingresó en Lezama a la edad de juvenil, en 2021, pese a que ya jugaba en Tercera. Se enroló en las filas del Basconia, en Tercera Federación tras la reestructuración de las divisiones españolas. Logró dos goles en quince duelos y rápidamente fue reclutado para el Bilbao Athletic, en Primera RFEF. No acusó el gran salto competitivo y con el filial alcanzó seis goles en 19 duelos.

Su meteórico ascenso se vio continuado en el curso 2022-23, el primero de la tercera etapa de Ernesto Valverde tras la victoria en las urnas de Jon Uriarte. Jugó con el filial 28 partidos (4 goles) y Txingurri le dio la alternativa en nueve partidos. A la siguiente temporada ni siquiera llegó a los 600 minutos de competición repartidos en 17 encuentros. Anotó sus primeros goles con un doblete ante el Rubí en la primera ronda de Copa.

La gran competencia en el ataque rojiblanco, con los Williams, Berenguer y ahora Robert Navarro en su posición, le vuelven a dejar sin hueco. Menos ante el PSV, ha participado en los otros cinco amistosos de pretemporada, con 175 minutos disputados. El extremo bilbaíno tiene contrato con el Athletic hasta 2027. Tratará de recuperar el nivel que ofreció en sus inicios en Ipurua.