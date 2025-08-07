Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adu Ares pelea por un balón en el último amistoso ante el Liverpool Athletic

El Eibar negocia con el Athletic la cesión de Adu Ares

La competencia en el ataque deja por segundo año consecutivo sin sitio al bilbaíno, que no entra en los planes de Valverde

J. Ortiz de Lazcano

Jueves, 7 de agosto 2025, 12:52

El Eibar quiere a Adu Ares, extremo derecho del Athletic que una temporada más no entra en los planes de Ernesto Valverde. La entidad armera ... apuesta por el bilbaíno para su asalto a Primera. De prosperar la operación, el futbolista competiría un año más en la división de plata. El curso pasado lo hizo en las filas del Zaragoza, con el que participó en 32 partidos y anotó cinco goles en un total de 1.700 minutos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iban García: «La gente del pueblo se reía de mí, pero ahora gano mínimo diez mil euros al mes»
  2. 2

    «El Ayuntamiento de Castro Urdiales debería delimitar y restringir el acceso a esta zona»
  3. 3 Muere un niño vizcaíno de 12 años tras caer por un acantilado en Castro Urdiales
  4. 4 El matrimonio suizo que lleva más de 50 años veraneando en Donostia
  5. 5 Detenido un conductor por atropellar a un agente de movilidad y darse a la fuga en Donostia
  6. 6 La marca donostiarra que vuelve a tener tienda en San Sebastián
  7. 7 La cantante amiga de Madonna y Rosalía que descubre San Sebastián a sus millones de seguidores
  8. 8

    Donostia retira por uso fraudulento unas seis tarjetas de discapacidad cada semana
  9. 9

    Una decena de viviendas de Gipuzkoa que se encuentran okupadas se ofrecen a la venta en portales inmobiliarios
  10. 10 Un químico revela si la crema Nivea de lata azul es apropiada para la cara: «Atrapa la humedad y evita que la piel transpire»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Eibar negocia con el Athletic la cesión de Adu Ares

El Eibar negocia con el Athletic la cesión de Adu Ares