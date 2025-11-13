El mejor arranque desde el ascenso a Liga F

El Eibar femenino atraviesa uno de los momentos más estables y optimistas de su etapa en la Liga F pese al turbulento mercado estival. ... Con diez puntos en las diez primeras jornadas, el conjunto armero ha completado su mejor inicio liguero desde su ascenso a la máxima categoría, un dato que refleja el progreso y la madurez del proyecto que lidera Iñaki Goikoetxea. Las azulgranas, que se sitúan en la décima posición de la tabla, aventajan en cinco puntos a los puestos de descenso, marcados actualmente por el DUX Logroño (5) y el Levante (1).

La evolución es clara si se comparan los datos con los de temporadas anteriores. En la campaña 2023/24, el Eibar cerraba la décima jornada en decimocuarta posición con siete puntos; un curso después, en la 2024/25, era decimotercero con ocho. Ahora, con diez puntos en el mismo tramo y un juego cada vez más asentado, el equipo ha dado un paso adelante en consistencia y competitividad.

El mérito no es menor, teniendo en cuenta el exigente periodo de adaptación que ha atravesado la plantilla tras el verano. Con numerosas incorporaciones y un cuerpo técnico renovado, el equipo necesitó varias jornadas para encontrar su identidad y solidez. La primera victoria se hizo esperar hasta la quinta jornada y la primera en Ipurua, aún más, no llegó hasta la novena, ante el Deportivo Abanca (2-1). Gracias a esos resultados el Eibar ha ganado en confianza, en precisión y en motivación.

Pese a algunos altibajos –alternando derrotas y victorias en las últimas semanas–, el conjunto armero ha mostrado una capacidad de reacción que en otros años costaba ver. En la pasada temporada, por ejemplo, los empates (ocho en total) fueron una constante para sumar, mientras que ahora el equipo se atreve a buscar la victoria, aun a riesgo de perder. Esa mentalidad más valiente está dando frutos y se percibe en el juego y en el ánimo del vestuario.

El contexto clasificatorio invita al optimismo, pero también a la prudencia. La Liga F está más igualada que nunca en la zona baja: entre el Eibar, con diez puntos, y el Deportivo Abanca, que es el último fuera del descenso con siete, apenas hay dos victorias de diferencia. Por eso, cada encuentro directo se vuelve crucial, y el de este domingo no es una excepción.

El Eibar volverá a Ipurua este domingo a las 18.30 horas para recibir al Espanyol, en el que será un duelo directo por la tranquilidad.

La temporada pasada el Eibar cayó por la mínima, 2-1, en el partido de ida en tierras catalanas. Sin embargo, en la vuelta se repartieron los puntos tras empatar 1-1 en Ipurua. La cuenta pendiente con el conjunto perico pasa por ganarles, y este domingo las de Iñaki Goikoetxea dispondrán de una oportunidad excelente de hacerlo. Además, sería la segunda consecutiva en casa.

Las catalanas, con nueve puntos, llegan en una situación muy similar, por lo que el choque se prevé equilibrado y con mucho en juego. Un triunfo permitiría a las armeras dar un salto importante en la clasificación antes de afrontar dos compromisos exigentes: la visita al Real Madrid y el desplazamiento a Logroño, donde les espera un rival directo por la permanencia.

Conscientes de la importancia del momento, desde el club se ha lanzado una iniciativa para llenar las gradas de Ipurua. Cada socio o socia podrá invitar gratuitamente a una persona, con el objetivo de crear un gran ambiente y empujar al equipo hacia una nueva victoria.