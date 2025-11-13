Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Desde el regreso a la máxima categoría las armeras han sumado 10 puntos por primera vez en el primer tercio del campeonato. FÉLIX MORQUECHO

Eibar

El mejor arranque desde el ascenso a Liga F

El Eibar ha sumado diez puntos en las diez primeras jornadas y llegan a la cita ante el Espanyol con el objetivo bien encaminado

Marcos Rodríguez

Eibar

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:17

Comenta

El Eibar femenino atraviesa uno de los momentos más estables y optimistas de su etapa en la Liga F pese al turbulento mercado estival. ... Con diez puntos en las diez primeras jornadas, el conjunto armero ha completado su mejor inicio liguero desde su ascenso a la máxima categoría, un dato que refleja el progreso y la madurez del proyecto que lidera Iñaki Goikoetxea. Las azulgranas, que se sitúan en la décima posición de la tabla, aventajan en cinco puntos a los puestos de descenso, marcados actualmente por el DUX Logroño (5) y el Levante (1).

