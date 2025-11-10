Itxaso Martín, la voz que teje silencios y heridas familiares, presenta 'Punto bobo' en Portalea

A. E. EIBAR. Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:37 Comenta Compartir

El programa de lectura en euskera Hilarixa eman recibirá, hoy martes, en Portalea a la escritora y antropóloga Itxaso Martín, que acudirá a dialogar con los lectores sobre su novela 'Punto bobo' (Erein, 2024). El encuentro, que comenzará a las 19.00 horas, contará con la conducción de Ainhoa Aldazabal y se organiza en colaboración con la asociación cultural ...eta kitto!. Al finalizar la sesión, el público podrá plantear directamente sus preguntas y comentarios a la autora, reforzando el carácter participativo del club.

'Punto bobo' confirma a Itxaso Martín como una de las voces más incisivas de la narrativa vasca contemporánea. En la novela, la autora aborda las relaciones entre mujeres —abuelas, madres, hijas— marcadas por secretos familiares, sufrimiento silenciado, religión, culpa, enfermedad y expectativas sociales, en un ambiente opresivo donde lo que no se dice pesa más que cualquier palabra.

Lejos del costumbrismo amable, Martín construye un relato de gran intensidad psicológica y emocional, con un estilo sobrio, cercano y sin eufemismos, en el que explora cómo los mandatos de la «normalidad» pueden volverse formas de violencia cotidiana.