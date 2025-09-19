«Lo que importa es ganar, pero jugar bien en casa nos conecta con la afición»

Marcos Rodríguez Eibar Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:16 | Actualizado 20:34h. Comenta Compartir

Este sábado a las 18.30 horas Ipurua volverá a vestirse de azulgrana para el derbi. El Eibar recibirá a la Real Sociedad B en la sexta jornada de Segunda División. El conjunto de Beñat San José llega con la ambición de prolongar su impecable arranque como local, donde ha firmado pleno de victorias con un balance de cinco goles a favor y ninguno en contra.

El partido, además, tiene un sabor especial. El Sanse llega con la energía propia de un filial que ha sorprendido en estas primeras jornadas al sumar cinco puntos. El Eibar, por su parte, se ha mostrado como un equipo sólido al que aún le falta mejorar su definición. Ese contraste de juventud y descaro frente a experiencia y oficio promete un choque atractivo.

Beñat San José lo subrayaba en la rueda de prensa previa: «Es un partido especial y espero que sea muy bonito para los aficionados». El técnico donostiarra no oculta que el duelo ante el filial txuri-urdin tiene un componente emotivo para él, formado como jugador y entrenador en Zubieta. Aun así, recalca que, más allá de la carga sentimental, el objetivo es claro: «Una vez que empezamos a competir tenemos que ir a por la victoria».

En lo futbolístico, el Eibar buscará mantener su línea de juego ofensivo, esa que conecta con la grada de Ipurua y que tantas alegrías le ha dado en casa. El entrenador reconoció que el equipo genera muchas ocasiones, aunque todavía debe mejorar en la eficacia de cara a portería. «Con un poco más de pegada podremos sumar muchos más puntos». San José reconoció que esta semana buena parte de los entrenamientos se han centrado precisamente en la finalización, conscientes de que este sábado habrá que aprovechar las oportunidades.

El Sanse, por su parte, llega en buena dinámica, sostenido por el talento de sus jóvenes y el trabajo de Ansotegi y Agirretxe en el banquillo. El donostiarra no dudó en elogiar al rival. «Es un equipo con virtuosismo arriba, con automatismos muy bien construidos y jugadores con juventud y mucha calidad. Han empezado muy bien y no es fácil».

Para el Eibar, el duelo no es solo una oportunidad de sumar tres puntos, sino también de reforzar una identidad de juego que en Ipurua marca diferencias. «Lo más importante es ganar, pero cómo lo hagamos es fundamental porque sentimos que eso conecta con la afición». Una afición que ha empujado con fuerza en los dos compromisos anteriores y que volverá a ser decisiva.

En cuanto a la enfermería, el club mantiene algunas incógnitas hasta el último momento. Javi Martón ha progresado bien durante la semana y podría estar en la convocatoria. Aleix Garrido, aquejado de fiebre en los últimos días, será duda, y Mada continúa en proceso de recuperación.

Con el recuerdo reciente del bache len Cádiz los armeros saben que su mejor baza está en hacer de Ipurua un fortín.