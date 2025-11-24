Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eibar

La humorista Asaari Bibang presentará su monólogo 'Humor Negra' en el Coliseo

A. ECHALUCE

EIBAR.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:15

La Mesa de Inclusión de Eibar, con la colaboración del Ayuntamiento, Debegesa y Zabaltzen Sartu, organiza una jornada de sensibilización a través del humor y lo audiovisual el jueves, día 27, a las 18.00 horas, en el Coliseo. La cita contará con la participación de Asaari Bibang, reconocida artista, escritora y activista ecuatoguineana, que presentará su monólogo 'Humor Negra', un espectáculo «antirracista» y «afrofeminista» que utiliza la comedia como herramienta de reflexión social. En 'Humor Negra', Asaari Bibang aborda con ingenio y honestidad las vivencias y contradicciones de ser mujer, negra y migradas. Su espectáculo invita al público a mirarse en el espejo de los tópicos, prejuicios y estereotipos, en un recorrido tan provocador como liberador. Con un tono deslenguado y visceral, la artista reflexiona sobre temas como el síndrome del salvador blanco, la importancia de la representación, el «negro único», las parejas interraciales o la hipersexualización de la mujer negra.

El resultado: un show dinámico que logra que el público piense mientras ríe y ría mientras piensa. Además, el evento incluirá la proyección del cortometraje Haria eta Berba, una pieza audiovisual dirigida por Bright Martins que pone el foco en la interculturalidad, el día a día de Eibar.

Haria eta Berba es un proyecto comunitario impulsado en Eibar que tiene como objetivo fomentar la convivencia intercultural, la autoconfianza y el reconocimiento mutuo entre mujeres migradas, población local y la comunidad en su conjunto.

