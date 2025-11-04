Gaztañerre y el Magosto animan el mes con castañas

Eibar ya huele a castañas. La ciudad se suma un año más a las celebraciones otoñales que, con la castaña y el fuego como ... protagonistas, marcan el calendario entre comienzos y mediados de noviembre. La instalación de los puestos de castañas contribuye a recordar la llegada de la fecha.

En nuestra ciudad conviven, desde tiempo atrás, dos tradiciones hermanas: el Gaztañerre —o gaztañarre, como se conoce en Euskadi—, que se celebra el segundo lunes posterior al 2 de noviembre y donde las castañas asadas se cenan con caracoles, y el Magosto, de raíz galaica, que reúne a familias y cuadrillas alrededor del brasero, el vino nuevo y la música.

La liturgia eibarresa arranca en la calle. El euskaltegi AEK volverá a organizar su kalejira por los barrios, una comitiva festiva que lleva el aroma de las castañas a pie de portal y recuerda que el Gaztañerre es, ante todo, una excusa para encontrarse y compartir,, en torno a las canciones vascas, la trikitixa y el idioma.

La Casa Galicia ofrece empanadas, pintxos de chorizo y lacón, vino Ribeiro, cerveza y concierto de Os GalaicosProfesores y alumnos de AEK volverán a recorrer los barrios, antes de las cenas programadas por las cuadrillas

Entre cucuruchos humeantes y canciones, la propuesta de AEK reivindica la cara comunitaria de una costumbre que siglos atrás fue sustento y hoy es memoria.

La segunda cita llega este domingo, día 9, de 12.00 a 15.00 horas, en el parque de Urkizu, con la Festa do Magosto de la Casa de Galicia As Burgas. Habrá castañas asadas al momento, pintxos de chorizo y lacón, empanada y barra con vino Ribeiro y cerveza Estrella Galicia. La banda Os Galaicos pondrá la música en directo —gaitas y percusión— para convertir Urkizu en una pequeña romería urbana.

Comida especial

Como novedad, As Burgas ha programado para ese mismo día una comida especial de Magosto: cocido de Magosto, postre y café de pote a 15 euros para socios y 20 euros para no socios. La inscripción ya está abierta en la oficina de la Casa de Galicia (lunes a viernes, 10.00–12.00 horas), por WhatsApp (680 860 539) o en casaasburgas@outlook.com.

La organización recomienda llegar con tiempo, seguir las indicaciones de seguridad alrededor del brasero y separar los residuos, en una edición que refuerza su enfoque sostenible.

En el trasfondo de estas fiestas late una idea sencilla: noviembre sabe a castaña y se celebra en la calle, con fuego, canción y vecindad. Sea en la mesa del Gaztañerre —con su pareja inseparable de castañas y caracoles— o en el Magosto —al ritmo de la gaita—, Eibar vuelve a tejer comunidad a golpe de brasero ,en el que las sociedades gastronómicas cobran especial protagonismo. Incluso algún restaurante tiene agotadas sus reservas, ganadas por el prestigio de una excelente preparación de los ricos caracoles. Porque, cuando empieza a refrescar, pocas cosas abrigan más que un cucurucho caliente y un corro de gente celebrando lo que somos y mucho más en sana camaradería y en torno a un poteo seguido de una cena.