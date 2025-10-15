Éxito del Programa de Atención Psicosocial para personas mayores
Más de un centenar de eibarreses participan en una iniciativa que promueve la autonomía, el bienestar y la convivencia intergeneracional
ALBERTO ECHALUCE
EIBAR.
Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:51
El Programa de Atención Psicosocial de Eibar, impulsado por el Ayuntamiento, ha cerrado su primer año completo con un balance «muy positivo», consolidándose como una de las principales herramientas de acompañamiento y bienestar para las personas mayores del municipio. Durante el curso 2024-2025, un total de 102 personas,-87 mujeres y 15 hombres-,han tomado parte en las actividades desarrolladas en los cuatro centros de mayores de la ciudad: Ipurua, Urki, Behekotoki y Unzaga.
El alcalde, Jon Iraola, destaca la relevancia de esta iniciativa, puesta en marcha en octubre de 2023, por su impacto en la vida cotidiana y emocional de las personas mayores. «En muy poco tiempo se ha convertido en una herramienta fundamental para acompañar a nuestras personas mayores, ayudándolas a mantener su autonomía, mejorar su bienestar emocional y fortalecer sus relaciones sociales», señaló Iraola.
Participación 102 personas –87 mujeres y 15 hombres– participan en actividades desarrolladas en los cuatro centros de mayores.
Lugares. Las actividades se desarrollan en cuatro centros de mayores del municipio Ipurua, Urki, Behekotoki y Unzaga, que se han convertido en verdaderos espacios de encuentro y convivencia.
Metodología El programa combina sesiones grupales e individuales, con un seguimiento personalizado.
Igualmente, apuntó que «este tipo de programas reflejan el compromiso de Eibar con una forma de entender la ciudad desde la cercanía y el cuidado. Queremos que nadie se sienta solo o desconectado», añade.
El programa combina sesiones grupales e individuales, con un seguimiento personalizado a través de fichas de evolución y control de asistencia. El método permite detectar situaciones de vulnerabilidad o riesgo de aislamiento, ofreciendo respuestas tempranas y coordinadas desde los servicios sociales municipales.
Las sesiones, de dos horas, integran ejercicios físicos, dinámicas cognitivas y talleres de estimulación emocional, orientados a promover un envejecimiento activo y saludable. Además, se han desarrollado actividades culturales y lúdicas, que han tenido una excelente acogida por parte de las y los participantes.
La concejala de Servicios Sociales y Personas Mayores, Sonia Archeli, ha subrayado el compromiso del Consistorio con las políticas de promoción de la salud y la autonomía personal. «Apostar por programas que favorezcan un envejecimiento activo y saludable es invertir en calidad de vida», explicó. En esta dirección, apunta que «estos proyectos fortalecen las relaciones sociales, previenen la soledad no deseada y fomentan la participación activa de las personas mayores, poniéndolas en el centro de su vida y acompañándolas sin restarles protagonismo».
Archeli destaca, además, que el diseño participativo de las actividades, elaborado junto con los propios usuarios y usuarias, ha sido clave para garantizar la alta implicación y la continuidad del programa. «Actividades creadas con ellos y ellas son las que nos van a dar garantía de éxito, como hemos comprobado con los resultados obtenidos en estos dos años», añadió.
Satisfacción y continuidad
Al término del curso, una encuesta de satisfacción realizada entre las personas participantes reflejaba un alto grado de valoración, especialmente en lo relativo al clima de grupo y al trabajo de las profesionales responsables de las sesiones.
Los resultados confirman que el programa ha contribuido de manera significativa a mejorar el bienestar, la autoestima y la conexión social de las personas mayores.
De cara al curso 2025-2026, cuyo curso de inició a lo largo de ayer, el Ayuntamiento de Eibar renovará y ampliara la iniciativa, con nuevas propuestas y objetivos centrados en potenciar la autonomía personal, prevenir el deterioro físico y cognitivo, y fortalecer los espacios de encuentro comunitario. «Nuestro objetivo es seguir impulsando políticas que pongan a las personas en el centro, que escuchen sus necesidades y construyan una sociedad más humana, solidaria y cohesionada», concluyó el alcalde Jon Iraola. Finalmente, se incide en que «el éxito de este programa demuestra que cuando se trabaja con sensibilidad y con la implicación de la ciudadanía, los resultados son extraordinarios».