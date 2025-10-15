Éxito del Programa de Atención Psicosocial para personas mayores Más de un centenar de eibarreses participan en una iniciativa que promueve la autonomía, el bienestar y la convivencia intergeneracional

El Programa de Atención Psicosocial de Eibar, impulsado por el Ayuntamiento, ha cerrado su primer año completo con un balance «muy positivo», consolidándose como una de las principales herramientas de acompañamiento y bienestar para las personas mayores del municipio. Durante el curso 2024-2025, un total de 102 personas,-87 mujeres y 15 hombres-,han tomado parte en las actividades desarrolladas en los cuatro centros de mayores de la ciudad: Ipurua, Urki, Behekotoki y Unzaga.

El alcalde, Jon Iraola, destaca la relevancia de esta iniciativa, puesta en marcha en octubre de 2023, por su impacto en la vida cotidiana y emocional de las personas mayores. «En muy poco tiempo se ha convertido en una herramienta fundamental para acompañar a nuestras personas mayores, ayudándolas a mantener su autonomía, mejorar su bienestar emocional y fortalecer sus relaciones sociales», señaló Iraola.

Igualmente, apuntó que «este tipo de programas reflejan el compromiso de Eibar con una forma de entender la ciudad desde la cercanía y el cuidado. Queremos que nadie se sienta solo o desconectado», añade.

El programa combina sesiones grupales e individuales, con un seguimiento personalizado a través de fichas de evolución y control de asistencia. El método permite detectar situaciones de vulnerabilidad o riesgo de aislamiento, ofreciendo respuestas tempranas y coordinadas desde los servicios sociales municipales.

Las sesiones, de dos horas, integran ejercicios físicos, dinámicas cognitivas y talleres de estimulación emocional, orientados a promover un envejecimiento activo y saludable. Además, se han desarrollado actividades culturales y lúdicas, que han tenido una excelente acogida por parte de las y los participantes.

La concejala de Servicios Sociales y Personas Mayores, Sonia Archeli, ha subrayado el compromiso del Consistorio con las políticas de promoción de la salud y la autonomía personal. «Apostar por programas que favorezcan un envejecimiento activo y saludable es invertir en calidad de vida», explicó. En esta dirección, apunta que «estos proyectos fortalecen las relaciones sociales, previenen la soledad no deseada y fomentan la participación activa de las personas mayores, poniéndolas en el centro de su vida y acompañándolas sin restarles protagonismo».

Archeli destaca, además, que el diseño participativo de las actividades, elaborado junto con los propios usuarios y usuarias, ha sido clave para garantizar la alta implicación y la continuidad del programa. «Actividades creadas con ellos y ellas son las que nos van a dar garantía de éxito, como hemos comprobado con los resultados obtenidos en estos dos años», añadió.

Satisfacción y continuidad

Al término del curso, una encuesta de satisfacción realizada entre las personas participantes reflejaba un alto grado de valoración, especialmente en lo relativo al clima de grupo y al trabajo de las profesionales responsables de las sesiones.

Los resultados confirman que el programa ha contribuido de manera significativa a mejorar el bienestar, la autoestima y la conexión social de las personas mayores.

De cara al curso 2025-2026, cuyo curso de inició a lo largo de ayer, el Ayuntamiento de Eibar renovará y ampliara la iniciativa, con nuevas propuestas y objetivos centrados en potenciar la autonomía personal, prevenir el deterioro físico y cognitivo, y fortalecer los espacios de encuentro comunitario. «Nuestro objetivo es seguir impulsando políticas que pongan a las personas en el centro, que escuchen sus necesidades y construyan una sociedad más humana, solidaria y cohesionada», concluyó el alcalde Jon Iraola. Finalmente, se incide en que «el éxito de este programa demuestra que cuando se trabaja con sensibilidad y con la implicación de la ciudadanía, los resultados son extraordinarios».