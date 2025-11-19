Éxito de participación en la salida infantil con 72 niños y niñas de Eibar en Oindolar

La sección de montaña del Club Deportivo Eibar ha vivido una gran jornada enfocada a los más pequeños. El domingo se celebró la tercera ... salida del curso 2025/26 de las Jornadas de Montaña Infantiles, una cita que volvió a demostrar la fortaleza del relevo generacional: 72 niños y niñas, acompañados por 25 padres y madres o tutores, participaron en una excursión que el club no duda en calificar como un «éxito». «Tenemos montañismo para rato», celebran desde la entidad eibarresa, satisfecha con la gran acogida que está teniendo el programa escolar.

La jornada arrancó temprano, con dos autobuses completos partiendo desde Eibar hacia Andoain. Desde el restaurante Txertota, y con un tiempo muy favorable para caminar, los pequeños montañeros se adentraron en un recorrido de 9 kilómetros que discurrió por los canales de agua del valle de Leitzaran. El objetivo del día era coronar Oindolar, un modesto monte de 435 metros que exigió esfuerzo, pero también permitió disfrutar del paisaje otoñal del valle. La ruta tuvo incluso un elemento anecdótico: en la zona se estaba llevando a cabo una batida de jabalíes, pero la actividad no alteró los planes del grupo, que continuó sin contratiempos. La cima recibió a los excursionistas con viento fuerte, el suficiente para hacer memorable la tradicional foto de grupo antes de iniciar el descenso hacia Villabona, donde concluyó la salida en su campo de fútbol.

La próxima excursión infantil, la cuarta del curso, llegará el 14 de diciembre y llevará a los participantes por un itinerario clásico del montañismo vasco: Kanpazar, Artadi y la emblemática Besaide, punto de encuentro entre los territorios históricos de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, para finalizar en Udala.

Turno de los adultos el sábado

Mientras los más jóvenes siguen demostrando que el monte tiene cantera para años, este sábado le toca el turno a los adultos con una nueva cita del programa Herri Txikiak. En esta ocasión, la travesía partirá a las 8.00 horas desde Alegia, rumbo a Bidania-Goiatz, siguiendo un recorrido exigente y muy variado. Los participantes afrontarán una jornada de 14,6 kilómetros, con un desnivel ascendente de 751 metros y un tramo final más suave hasta el núcleo de destino, previsto para las 17.00 horas.

Las inscripciones para esta salida, con un coste de 15 euros para socios y 20 para no socios, cierran hoy. Los interesados aún pueden apuntarse por email en mendia@deporeibar.com, por teléfono en el 943 20 19 04 o de forma presencial en las oficinas del club entre las 19.00 y las 20.00 horas.

La sección de montaña del Deportivo Eibar encara una recta final de otoño intensa antes de despedir el año con la Gabontrail.