Más de 70 niños y niñas participaron en la tercera jornada infantil de la temporada, que coronó Oindolar. CDE

Montaña

Éxito de participación en la salida infantil con 72 niños y niñas de Eibar en Oindolar

La sección de montaña del Depor pone ahora el foco en la travesía para los adultos de este sábado entre Alegia e Iruntxur

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:13

La sección de montaña del Club Deportivo Eibar ha vivido una gran jornada enfocada a los más pequeños. El domingo se celebró la tercera ... salida del curso 2025/26 de las Jornadas de Montaña Infantiles, una cita que volvió a demostrar la fortaleza del relevo generacional: 72 niños y niñas, acompañados por 25 padres y madres o tutores, participaron en una excursión que el club no duda en calificar como un «éxito». «Tenemos montañismo para rato», celebran desde la entidad eibarresa, satisfecha con la gran acogida que está teniendo el programa escolar.

