La reapertura de Astelena Estaziño ha sido entendida como un revulsivo para la popular calle.

Eibar

La Estación recupera el pulso con el Astelena

Viviana y Rocío son dos hermanas emprendedoras que devuelven la vida al emblemático local con un proyecto que mezcla tradición y cercanía

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Martes, 14 de octubre 2025, 20:36

Comenta

Hay lugares que son más que un punto en el mapa. Son una memoria compartida, un refugio emocional, un pedazo de identidad urbana. En Eibar, ... uno de esos rincones se llama Astelena, y su reapertura en la calle Estación, ahora bajo el nombre Astelena Estziño que se ha convertido en un símbolo de renacimiento y energía colectiva.

