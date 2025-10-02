Eibar Triatloi Taldea despide la temporada de triatlón en Getxo

El JAZ Eibar Triatloi Taldea cerró el pasado domingo su temporada de triatlón en la cita olímpica de Getxo, donde cuatro representantes eibarreses completaron ... una exigente prueba que reunió a un gran número de participantes. La actuación más destacada llegó de la mano de Jokin Amorrosta, que con un tiempo de 2:12:50 finalizó en la 35ª posición de la general, siendo además sexta en su categoría.

También firmaron una notable participación el resto de triatletas del club. Ander Telleria cruzó la meta en el puesto 93 con un registro de 2:23:09, situándose 50º en su grupo de edad, mientras que Iñigo Gastón terminó en la 108ª posición, 13º de su categoría, con un tiempo de 2:25:51. Por su parte, Aitor Fernández, que llegaba con el desgaste de haber competido la semana anterior en Tarragona, completó la prueba en 2:32:01, alcanzando la 145ª posición y el 35º puesto en su categoría.

Con la cita de Getxo, el JAZ Eibar Triatloi Taldea pone fin a una intensa temporada de triatlones, marcada por la constancia y el espíritu de superación de sus deportistas.

Sin embargo, el calendario del club no se detiene: los atletas volverán a competir este sábado en el duatlón de montaña de Durango, cambiando el chip pero con la misma ilusión de seguir representando a Eibar en cada competición.