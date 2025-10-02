Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los representantes del club eibarrés el domingo en Getxo. JAZ EIBAR TT

Eibar

Eibar Triatloi Taldea despide la temporada de triatlón en Getxo

El siguiente objetivo de los atletas del club eibarrés es el duatlón de montaña en Durango, que se celebrará este sábado

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:16

Comenta

El JAZ Eibar Triatloi Taldea cerró el pasado domingo su temporada de triatlón en la cita olímpica de Getxo, donde cuatro representantes eibarreses completaron ... una exigente prueba que reunió a un gran número de participantes. La actuación más destacada llegó de la mano de Jokin Amorrosta, que con un tiempo de 2:12:50 finalizó en la 35ª posición de la general, siendo además sexta en su categoría.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  3. 3

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  4. 4

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  5. 5

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  6. 6 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  7. 7 Un concursante de OT 2025 critica el uso de las lenguas cooficiales: «Lo mejor es utilizar el castellano porque...»
  8. 8 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  9. 9

    La Real vestirá de Joma la próxima campaña
  10. 10 Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Eibar Triatloi Taldea despide la temporada de triatlón en Getxo

Eibar Triatloi Taldea despide la temporada de triatlón en Getxo