Eibar teje su rechazo a la violencia machista

Eibar volvió a alzar la voz contra la violencia machista con motivo del Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres. Los graderíos de Unzaga acogieron una concentración ciudadana en la que se quiso visibilizar el rechazo colectivo a todas las formas de violencia que sufren las mujeres.Durante el mediodía, estudiantes, junto a la asociación Altzoa, colocaron tejidos sobre los árboles de la plaza en un gesto cargado de simbolismo. Este acto, que une trabajo manual, memoria compartida y denuncia pública, convirtió el espacio urbano en un mensaje visible contra las agresiones machistas y en favor de una sociedad más justa e igualitaria.