Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Kubo, gran novedad del once ante el Elche

Eibar Rugby Taldea viaja a Valencia a por su primera victoria a domicilio

M. R.

eIBAR.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:14

Comenta

Eibar Rugby Taldea afronta un intenso fin de semana con doble cita para sus equipos sénior. Por un lado, el equipo femenino viajará mañana a Valencia para enfrentarse al Rugby Turia a las 11.00 horas. El conjunto eibarrés, que disputa su segunda temporada consecutiva en la categoría de plata, tratará de recuperar sensaciones tras un arranque irregular. Las armeras son cuartas con seis puntos, fruto de una victoria y dos derrotas. El Rugby Turia ha ganado sus tres encuentros y es segundo con 14 puntos, consolidándose como uno de los más sólidos del grupo. El equipo dirigido por Oskar Astarloa deberá mostrar su mejor versión en tierras valencianas para frenar el empuje local y reconducir su camino.

Por otro lado, el equipo masculino de Eibar Rugby Taldea juega esta tarde, a las 18.15 horas, a domicilio frente al Universitario Bilbao Rugby, en el polideportivo Rekalde. Los armeros llegan a la cita como líderes de la Liga Vasca con 16 puntos tras tres victorias y un empate. El conjunto eibarrés intentará mantener su buena dinámica y defender el liderato en un encuentro que se presenta exigente ante un rival de la zona baja, octavo con cuatro puntos.

Ambos equipos del club eibarrés aspiran a cerrar la jornada con resultados positivos y sensaciones reforzadas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  3. 3 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  4. 4

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  5. 5 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  6. 6 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  7. 7

    Donostia será la primera ciudad vasca en acceder al registro para actuar contra delincuentes multirreincidentes
  8. 8 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  9. 9 De Hollywood a San Sebastián, David Henrie se deja cautivar por el paseo de La Concha
  10. 10 Gana el Euromillones y le compra una carnicería a su vecino «porque quería que abrieran una en su pueblo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Eibar Rugby Taldea viaja a Valencia a por su primera victoria a domicilio