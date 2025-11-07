Eibar Rugby Taldea viaja a Valencia a por su primera victoria a domicilio

M. R. eIBAR. Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:14 Comenta Compartir

Eibar Rugby Taldea afronta un intenso fin de semana con doble cita para sus equipos sénior. Por un lado, el equipo femenino viajará mañana a Valencia para enfrentarse al Rugby Turia a las 11.00 horas. El conjunto eibarrés, que disputa su segunda temporada consecutiva en la categoría de plata, tratará de recuperar sensaciones tras un arranque irregular. Las armeras son cuartas con seis puntos, fruto de una victoria y dos derrotas. El Rugby Turia ha ganado sus tres encuentros y es segundo con 14 puntos, consolidándose como uno de los más sólidos del grupo. El equipo dirigido por Oskar Astarloa deberá mostrar su mejor versión en tierras valencianas para frenar el empuje local y reconducir su camino.

Por otro lado, el equipo masculino de Eibar Rugby Taldea juega esta tarde, a las 18.15 horas, a domicilio frente al Universitario Bilbao Rugby, en el polideportivo Rekalde. Los armeros llegan a la cita como líderes de la Liga Vasca con 16 puntos tras tres victorias y un empate. El conjunto eibarrés intentará mantener su buena dinámica y defender el liderato en un encuentro que se presenta exigente ante un rival de la zona baja, octavo con cuatro puntos.

Ambos equipos del club eibarrés aspiran a cerrar la jornada con resultados positivos y sensaciones reforzadas.