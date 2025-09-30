Eibar se prepara para celebrar el VII Gran Premio Ciudad de Eibar femenino este domingo

Eibar volverá a ser este domingo capital del ciclismo femenino con la celebración de la VII edición del Gran Premio Ciudad de Eibar-Laboral Kutxa ... Saria, una prueba que en apenas siete años se ha consolidado como referencia internacional dentro del calendario ciclista femenino. La carrera, organizada por el Club Ciclista Eibarrés, contará con la participación de 14 equipos y un exigente recorrido de 131,6 kilómetros, con inicio y final en la calle Toribio Etxebarria.

La cita se disputará en una fecha atípica para la prueba, ya que habitualmente tiene lugar en mayo. El apretado calendario internacional ha obligado a celebrar la prueba este 5 de octubre, situándola justo después del Mundial de ciclismo femenino celebrado en Ruanda y coincidiendo con el Campeonato de Europa, que se correrá este fin de semana en Francia. Eso impedirá la presencia de algunas de las grandes estrellas del pelotón, pero no resta nivel a una carrera que reunirá a equipos de talla mundial.

Entre los WorldTeams confirmados estarán el Movistar Team, referencia del ciclismo femenino en el Estado, y el Human Powered Health, equipo estadounidense de gran proyección. Junto a ellos tomarán la salida dos ProTeams con fuerte presencia vasca: Laboral Kutxa-Fundación Euskadi, con Ane Santesteban y Usoa Ostolaza como líderes, y el Winspace Orange Seal, habitual en competiciones internacionales. Cada formación alineará entre cuatro y seis corredoras, lo que asegura un pelotón nutrido y competitivo.

Recorrido duro y con cambios

La salida se dará a las 9.30 horas desde Toribio Etxebarria, punto que también acogerá la meta. El trazado llevará a las ciclistas en primera instancia hacia Soraluze, Bergara y Oñati, donde afrontarán el primer puerto puntuable, Udana (4,6 km al 4,8%), en el kilómetro 32,6. Posteriormente, el pelotón cruzará por Zumárraga, Azkoitia, Azpeitia y Zestoa antes de encarar la ascensión a Itziar (7,3 km al 2,7%), situada en el kilómetro 84,4 de carrera. Tras descender hacia Deba, las corredoras se adentrarán en Bizkaia para afrontar el plato fuerte de la jornada: la subida a Ixua (6,3 km al 6,4%), en el kilómetro 112. Desde allí, el recorrido llevará de regreso a Eibar para un final que promete emoción en pleno corazón de la ciudad.

El recorrido habitual de la prueba ha tenido que ser modificado, ya que este domingo Elgoibar será sede de Kilometroak, lo que impedía el paso de la carrera por sus calles.

Según los organizadores, «la carrera tendrá dos partes bien diferenciadas: una primera más llana y propicia para las fugas lejanas, y una segunda más exigente en la que Ixua será juez natural del Gran Premio».

El presidente del Club Ciclista Eibarrés, Ángel López, reconoció la dificultad de organizar un evento de este nivel en un calendario tan cargado, pero «hemos puesto toda la carne en el asador para que el ciclismo femenino tenga la posibilidad de disputar esta prueba que ya va por su séptima edición». En vísperas del centenario del club, «nos sentimos orgullosos de poder sacarla adelante gracias al apoyo del Ayuntamiento, la Diputación y el Gobierno Vasco, además de colaboradores y patrocinadores».

El Gran Premio Ciudad de Eibar se podrá seguir en directo a través del canal de YouTube de Radio Vuelta Eibar, lo que permitirá que los aficionados de todo el mundo puedan disfrutar de la carrera. Sin embargo, desde la organización se anima a los eibarreses y vecinos de la comarca a salir a la calle y animar a las corredoras en un recorrido que atraviesa numerosos municipios.

La previsión meteorológica para el domingo no es la mejor, aunque desde la organización confían en que se pueda vivir una gran jornada de ciclismo. Lo que sí está garantizado es el espectáculo y la emoción de ver a algunas de las mejores corredoras del pelotón internacional disputando una carrera que ya forma parte de la identidad deportiva de la ciudad.