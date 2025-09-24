Eibar se prepara para celebrar este domingo el tradicional Día del Pedal

Eibar volverá a vestirse de ciclismo este domingo, día 28, con la celebración del tradicional Día del Pedal, una cita que cada año congrega ... a familias enteras en torno a la bicicleta. El evento, organizado por el Club Ciclista Eibarrés dentro de su calendario de actividades de este año, busca reunir a personas de todas las edades en una jornada lúdico-deportiva en la que el principal objetivo es disfrutar y compartir la pasión por las dos ruedas.

La programación arrancará a las 09.30 horas, cuando los cicloturistas que lo deseen podrán tomar la salida para realizar la clásica vuelta a la costa, un recorrido pensado para quienes quieran arrancar la jornada con un buen esfuerzo físico. A partir de las 10.30 horas, en los arkupes del Ayuntamiento de Eibar, se abrirán las inscripciones para los más pequeños. Allí se les entregará un dorsal que servirá posteriormente para participar en el sorteo de regalos que pondrá el broche final a la fiesta.

La marcha popular infantil dará inicio a las 11.00 horas en la plaza de Unzaga. Chicas y chicos recorrerán el bidegorri que conecta Eibar con Amaña pasando por Mekola, para regresar después por el mismo trazado hasta el punto de salida. Poco después, a las 11.30 horas, se habilitará un circuito urbano para niños y niñas de entre 8 y 10 años, delimitado entre las calles Toribio Etxebarria, Zuloagas, Calbetón y Unzaga. A las 11.45 horas llegará el turno para los participantes de 11 y 12 años.

Los más pequeños también tendrán su momento de protagonismo en la jornada gracias a una gincana especialmente diseñada para ellos en la propia plaza de Unzaga, lo que convertirá el centro de Eibar en un gran espacio de convivencia y diversión. Además, se espera la llegada de los cicloturistas procedentes de Deba tras completar la vuelta a la costa, que se unirán al resto de participantes a la altura del ambulatorio para entrar todos juntos en la plaza de Unzaga en un ambiente festivo.

Regalos, sorteo, caldo y corizo

El broche de oro a la jornada lo pondrá la clásica entrega de regalos y el sorteo entre los dorsales inscritos, mientras que en los arkupes del Ayuntamiento se repartirá caldo y chorizo para los más mayores, completando una mañana marcada por la convivencia y el deporte.

Desde el Club Ciclista Eibarrés se anima a todas las familias de la ciudad a participar en esta gran fiesta del ciclismo, que no entiende de edades ni niveles y que busca, ante todo, fomentar los valores de la práctica deportiva y la vida saludable.

Un año más, Eibar celebrará el Día del Pedal reafirmando su vínculo histórico con la bicicleta y ofreciendo a la ciudadanía la oportunidad de disfrutar del deporte en compañía.