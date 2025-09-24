Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
La salida de los niños desde la plaza de Unzaga en la edición del año pasado del Día del Pedal en Eibar. CCE

Eibar

Eibar se prepara para celebrar este domingo el tradicional Día del Pedal

El Club Ciclista Eibarrés organiza una jornada en la que pequeños y mayores disfrutarán de un ambiente ciclista en la localidad armera

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:53

Eibar volverá a vestirse de ciclismo este domingo, día 28, con la celebración del tradicional Día del Pedal, una cita que cada año congrega ... a familias enteras en torno a la bicicleta. El evento, organizado por el Club Ciclista Eibarrés dentro de su calendario de actividades de este año, busca reunir a personas de todas las edades en una jornada lúdico-deportiva en la que el principal objetivo es disfrutar y compartir la pasión por las dos ruedas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
  3. 3 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  4. 4

    Detenido el responsable de un club de alterne de Aduna por un delito de explotación sexual
  5. 5 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  6. 6

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  7. 7 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  8. 8 Un streamer español empuja a un anciano de un tren en Japón durante una retransmisión en directo
  9. 9 Tarjetas defectuosas de la Mugi: «Vaya susto me llevé cuando vi que según el saldo debía 23.000 euros»
  10. 10

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Eibar se prepara para celebrar este domingo el tradicional Día del Pedal

Eibar se prepara para celebrar este domingo el tradicional Día del Pedal