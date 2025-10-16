Eibar estudia una OTA para no residentes

El Ayuntamiento de Eibar ha iniciado un estudio técnico y económico para analizar la viabilidad de implantar la OTA (zona de estacionamiento regulado) para ... no residentes en el municipio. La medida, impulsada en el marco del acuerdo de gobierno entre PSE-EE y EAJ-PNV, busca ordenar el tráfico, mejorar la rotación de aparcamientos y equilibrar los ingresos locales, adaptando la ciudad a las nuevas necesidades de movilidad urbana.

Newsletter

El proyecto contempla también la creación de una tarjeta específica para residentes, que permitiría estacionar sin coste o con tarifas reducidas en las zonas afectadas, diferenciando claramente el uso vecinal del estacionamiento eventual de visitantes.

Según explican fuentes municipales, la propuesta «se encuentra en fase de estudio» y su diseño final dependerá de los informes técnicos y jurídicos que determinen las zonas, tarifas, horarios y modalidades de aplicación.

El Ayuntamiento avanza que abrirá un proceso de diálogo con los grupos políticos, vecinos y colectivos

El portavoz del PNV, Alberto De la Hoz, explica que «cuando salimos los eibarreses fuera tenemos que abonar OTA por estar reservados todos los espacios para residentes. Esto es lo que queremos hacer nosotros».

La implantación de la OTA a no residentes es una medida habitual en Euskadi. Municipios como Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Donostia o Durango disponen de sistemas similares orientados a controlar la presión del aparcamiento en zonas céntricas y a favorecer la movilidad sostenible. En Vitoria-Gasteiz, los no residentes deben obtener un ticket de estacionamiento que permite aparcar durante un máximo de ocho horas, con tarifas que oscilan entre 1 y 6 euros según la zona. En Bilbao, el sistema OTA diferencia tres tipos de usuarios: residentes, rotatorios y profesionales, permitiendo el estacionamiento temporal mediante tiques o aplicaciones móviles, lo que ha mejorado la rotación y disponibilidad en el centro.

También en Donostia, las zonas reguladas están destinadas a garantizar el equilibrio entre la movilidad local y la llegada de visitantes, mientras que en localidades medianas como Durango o Arrasate, se aplica en áreas de alta demanda o junto a los ejes comerciales. «Si a nosotros nos cobran por aparcar en muchos municipios, nosotros también tenemos que adoptar esta medida», señaló el portavoz jeltzale Alberto de la Hoz, subrayando la necesidad de «armonizar las políticas de movilidad» entre ciudades próximas.

Se enmarca dentro de una estrategia municipal más amplia de ordenación urbana y equilibrio financiero, acordada por los grupos PSE y PNV en el gobierno local. El objetivo es optimizar el uso de los espacios públicos, regular el tráfico de acceso al centro urbano y reforzar los recursos municipales sin incrementar de forma generalizada la presión fiscal.

Tenencia de perros

Entre las medidas complementarias incluidas en este acuerdo se encuentra también el estudio de una tasa municipal por la tenencia de perros y animales de compañía, una iniciativa que busca promover la corresponsabilidad ciudadana y revertir los ingresos recaudados en programas de limpieza y mantenimiento urbano. En este sentido, el Ayuntamiento de Eibar analiza la posibilidad de introducir una tasa simbólica por la tenencia de mascotas, especialmente perros. Según los datos de la Policía Municipal, en el municipio hay registrados entre 3.500 y 4.000 animales de compañía, aunque el censo no está completamente actualizado.

La medida pretende actualizar ese registro, fomentar la tenencia responsable y financiar acciones de sensibilización y mantenimiento del espacio público, como el reparto de botellitas de agua para limpiar los orines o el refuerzo de las campañas de civismo y recogida de excrementos. «La situación en las calles no es aceptable. Es creciente el coste de limpieza derivado del aumento del número de perros», indicó Alberto de la Hoz, portavoz del PNV, quien insistió en que «la tasa sería simbólica, pero un punto de partida para ordenar mejor este ámbito». El Ayuntamiento subraya que la iniciativa no tiene un fin recaudatorio, sino educativo. «Se trata de crear un mecanismo de corresponsabilidad compartida que contribuya a mantener las calles más limpias y en mejores condiciones», señalan fuentes municipales.

La posibilidad de aplicar una tasa por mascotas no es nueva. En Bilbao, por ejemplo, el debate se ha planteado en diversas ocasiones, mientras que Vitoria y Donostia han optado por políticas de campañas de civismo e incentivos a la adopción en lugar de tasas directas.

Fuera de Euskadi, ciudades como Barcelona o Madrid disponen de registros obligatorios de ADN canino para identificar excrementos no recogidos, mientras que municipios gallegos y catalanes han implantado tasas de entre 5 y 15 euros anuales, destinadas íntegramente al mantenimiento de parques caninos y campañas de sensibilización.

Eibar estudiará estos modelos antes de tomar una decisión definitiva. «Queremos una medida equilibrada, justa y transparente, que no penalice sino que ayude a mejorar la convivencia y el civismo», insisten desde el Consistorio. Tanto la implantación de la OTA a no residentes como la tasa por tenencia de animales responden a un mismo marco de actuación: una Eibar más ordenada, sostenible y corresponsable, en la que la movilidad y la convivencia se entienden como retos compartidos. «Estas actuaciones buscan adaptar el municipio a las nuevas realidades de tráfico, movilidad y uso de los espacios públicos, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida urbana», explican fuentes municipales.

Aunque ambas medidas se encuentran aún en fase de análisis, el Ayuntamiento ya ha avanzado que abrirá un proceso de diálogo con los grupos políticos, vecinos y colectivos.