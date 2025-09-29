Eibar Eskubaloia firma un fin de semana redondo con doble victoria armera

El Eibar Eskubaloia ha vivido un fin de semana para enmarcar con las victorias de sus dos principales equipos. Tanto el conjunto sénior masculino ... como el femenino sumaron sendos triunfos el sábado, reforzando las buenas sensaciones con las que han comenzado la temporada.

El sénior masculino, dirigido por Fernando Fernández, volvió a demostrar que este curso ha dado un paso al frente en Primera Nacional. Los armeros se impusieron por 23-26 al Tolosa Eskubaloia a domicilio, en el polideportivo Usabal, en un partido que exigió concentración máxima de principio a fin. Con este resultado, los eibarreses firman un arranque perfecto con tres victorias en tres partidos, lo que les sitúa colíderes junto al Zarautz con seis puntos de seis posibles.

Aunque no se trata de uno de los equipos más goleadores de la categoría, ya que siete rivales superan sus registros anotadores, los armeros están mostrando una enorme solidez en la gestión de los encuentros. Desde la jornada inaugural, cuando remontaron en Irun al Bidasoa (31-32), han dejado claro que saben jugar los minutos calientes con cabeza, reduciendo errores al mínimo y sacando partido de cada ocasión. Esa madurez competitiva se ha convertido en su seña de identidad y alimenta la ilusión de pelear este año por los puestos de fase de ascenso.

El próximo reto llegará este sábado en Ipurua, donde los de Fernández recibirán al Egia. Los donostiarras llegan con cuatro puntos en el casillero, después de dos victorias y una derrota, y llegan con la moral reforzada tras ganar en casa al Beti-Onak (27-24) este fin de semana.

El mejor estreno posible

Por su parte, el sénior femenino también tuvo motivos para sonreír en su estreno liguero. Las de Andoni Pérez comenzaron la temporada en casa, en el polideportivo de Ipurua, con una solvente victoria por 29-21 frente al Santander. El equipo armero se mostró muy serio en defensa, supo cortar las acometidas del rival y encontró fluidez en ataque, con varias jugadoras aportando en la faceta goleadora.

La victoria supone algo más que dos puntos: refuerza la confianza del grupo, permite iniciar la liga con la moral alta y acerca un poco más al equipo a su gran objetivo, la permanencia. Además, se consiguió ante un rival directo en la pelea por la salvación, lo que otorga todavía más valor al triunfo. Tras este estreno, las eibarresas ocupan la tercera posición en la clasificación y este fin de semana visitarán la siempre complicada cancha del Zarautz en busca de mantener la buena racha.

Con estos resultados, el Eibar Eskubaloia ha firmado un fin de semana redondo que invita al optimismo. La afición volvió a disfrutar con el buen juego de sus equipos, que han empezado el curso con paso firme y dejando claro que quieren dar que hablar esta temporada.