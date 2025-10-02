Eibar Eskubaloia busca prolongar su buen inicio con una doble cita liguera

El Eibar Eskubaloia encara un nuevo fin de semana cargado de retos para sus dos principales equipos sénior, que afrontan mañana compromisos clave en ... sus respectivas ligas.

Por un lado, el sénior masculino, dirigido por Fernando Fernández, atraviesa un momento dulce. Tras imponerse el pasado fin de semana 23-26 al Tolosa en el polideportivo Usabal, los armeros han logrado un arranque perfecto con tres victorias en tres partidos, lo que les sitúa en el coliderato de la Primera Nacional junto al Zarautz. Con seis puntos en su casillero, los eibarreses se han consolidado como uno de los equipos más sólidos en este inicio de temporada, demostrando madurez y competitividad en los momentos decisivos de cada encuentro. El equipo, que comenzó con dudas en la pretemporada, ha afrontado un arranque contra rivales de nivel y lo ha superado con nota, lo que confirma que mantienen el gran nivel desplegado a lo largo del curso pasado a la vez que han añadido nuevas piezas a la plantilla.

Este sábado los armeros regresan a Ipurua para disputar la cuarta jornada liguera frente al Egia donostiarra, un rival que llega con cuatro puntos (dos victorias y una derrota). Los de la capital han demostrado fortaleza como locales, aunque a domicilio han caído en su única salida. El partido se disputará a las 19.00 horas y se espera un gran ambiente en las gradas de Ipurua para respaldar al equipo en su intento de prolongar la racha.

Primera salida del femenino

Por su parte, el sénior femenino afrontará su primer partido a domicilio en la División de Honor Plata. Tras un estreno inmejorable con victoria por 29-21 frente al Santander en Ipurua, las jugadoras de Andoni Pérez visitan este sábado a las 17.30 horas al Aiala Zarautz en el polideportivo Aritzbatalde. Las armeras llegan con la confianza reforzada tras un debut convincente ante un rival directo por la permanencia, aunque saben que la salida a Zarautz será un reto exigente.

El conjunto local, sin embargo, no atraviesa su mejor momento. El Zarautz cayó con claridad en la primera jornada (27-16 frente al Beti-Onak) y ocupa actualmente el último puesto en la clasificación. Pese a ello, el Eibar Eskubaloia sabe que no puede confiarse y que mantener la intensidad defensiva y la eficacia ofensiva será clave para regresar de la costa guipuzcoana con dos puntos más en el bolsillo.

Este sábado espera, en definitiva, de máxima exigencia y emoción para el balonmano eibarrés, con dos partidos que pueden reforzar aún más la ilusión con la que ambos equipos han iniciado la temporada.