Eibar consigue entrar en el mapa europeo de las ciudades inteligentes

La inclusión de Eibar en la lista de ciudades inteligentes de la Comisión Europea no es una etiqueta decorativa, sino el resultado de una estrategia ... que combina tecnología, eficiencia energética y servicios públicos más cercanos. Junto a Bilbao, Donostia, Vitoria-Gasteiz, Sestao y Asparrena, la ciudad armera sitúa a Euskadi como la comunidad con mayor concentración de smart cities del Estado, en un contexto en el que España lidera el ranking europeo con 21 urbes digitales reconocidas.

Eibar se ha colado oficialmente en el selecto club de las ciudades inteligentes europeas. La Comisión Europea ha incluido a nuestra ciudad en su mapa de smart cities, una clasificación que identifica a 194 urbes de 26 países de la UE —además de Reino Unido, Suiza, Serbia y Turquía— que destacan por el uso intensivo de tecnología para mejorar la calidad de vida, la sostenibilidad y la gestión urbana. España lidera ese ranking con 21 ciudades, y dentro del Estado, Euskadi sobresale con seis municipios reconocidos: Bilbao, San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, Sestao, Eibar y Asparrena.

Más allá del titular, la pregunta es inevitable: ¿por qué Eibar? ¿Qué ve Bruselas en una ciudad de poco más de 27.000 habitantes para considerarla smart city?. La respuesta no se reduce a un solo proyecto, sino a una suma de factores: la presencia de un centro tecnológico puntero como Tekniker, la transformación del alumbrado público hacia la tecnología LED, la rehabilitación energética de barrios como Mogel, la apuesta por la administración electrónica y el alineamiento con iniciativas europeas de eficiencia y digitalización.

Según el análisis realizado por la multinacional del Internet de las cosas 1NCE, que ha recopilado y ordenado las estadísticas de la Comisión Europea, el grado de «inteligencia» de una ciudad se mide, sobre todo, por la digitalización de sus infraestructuras y servicios: alumbrado público, movilidad y transporte, gestión de residuos, eficiencia energética de edificios y, en general, todos aquellos elementos que influyen en la calidad de vida diaria. La ciudad lleva años utilizando su tejido tecnológico como palanca de modernización urbana. El centro tecnológico Tekniker, integrado en la alianza BRTA, es un actor clave en ámbitos como la fabricación avanzada, la digitalización industrial, las TIC y la integración de sensores, áreas que son la base de muchas soluciones de smart city.

Tekniker no sólo trabaja para la industria; también ha participado en proyectos europeos que usan la ciudad como laboratorio, como URB-GRADE, donde Eibar fue, junto con Barcelona y la danesa Kalundborg, constituyen las tres urbes seleccionadas para investigar cómo mejorar la eficiencia energética del espacio público a través de la gestión inteligente del alumbrado.

Ese vínculo entre innovación y calle se aprecia de forma muy concreta en el alumbrado público. El Ayuntamiento de Eibar lleva una década renovando farolas convencionales por tecnología LED, con actuaciones en barrios y polígonos como Azitain, Romualdo Galdós, Legarre o Polonia Etxeberria. Sólo en los últimos años se han instalado más de un centenar de nuevas luminarias en Azitain y Romualdo Galdós, con inversiones que el propio Consistorio prevé amortizar en menos de seis años gracias al ahorro energético.

A ello se suman contratos de suministro de luminarias LED específicamente destinados a acelerar esa sustitución en todo el municipio.

La lógica que hay detrás es la misma que resalta 1NCE en sus estimaciones para smart cities: el Internet de las cosas permite ahorros de hasta un 40 % en el consumo de alumbrado público, hasta un 20 % en el gasto energético de edificios inteligentes, alrededor de un 12 % en electricidad mediante contadores inteligentes y hasta un 25 % en combustible gracias a la gestión avanzada de flotas.