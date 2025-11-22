Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las instalaciones de Tekniker y los equipamientos públicos hacen que Eibar sea Smart City. Tekniker
Eibar

Eibar consigue entrar en el mapa europeo de las ciudades inteligentes

Es reconocida por la apuesta por Tekniker, el alumbrado LED, la administración digital y por los barrios más accesibles

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:10

Comenta

La inclusión de Eibar en la lista de ciudades inteligentes de la Comisión Europea no es una etiqueta decorativa, sino el resultado de una estrategia ... que combina tecnología, eficiencia energética y servicios públicos más cercanos. Junto a Bilbao, Donostia, Vitoria-Gasteiz, Sestao y Asparrena, la ciudad armera sitúa a Euskadi como la comunidad con mayor concentración de smart cities del Estado, en un contexto en el que España lidera el ranking europeo con 21 urbes digitales reconocidas.

