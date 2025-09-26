Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Llega el Día del Pedal, una jornada deportiva en familia. CLUB CICLISTA

Eibar

Eibar celebra este domingo el Día del Pedal con una jornada ciclista muy familiar

El Club Ciclista Eibarrés organiza un programa repleto de actividades cicloturistas, sorteo de regalos y mucho más

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:16

Eibar se prepara para vivir este domingo una de sus citas más entrañables del calendario deportivo: el Día del Pedal, organizado por el Club Ciclista Eibarrés. Se trata de una jornada pensada para disfrutar del ciclismo en su faceta más festiva, en la que tanto niños como adultos tienen cabida, y que hará de las calles de la ciudad un escenario de convivencia en torno a la bicicleta.

El programa de actividades arrancará a las 9.30 horas, con la salida de los cicloturistas que quieran realizar la tradicional vuelta a la costa. Será la antesala de una mañana en la que los más pequeños serán protagonistas. A partir de las 10.30 horas, se abrirán las inscripciones bajo los arkupes del Ayuntamiento, donde se entregarán dorsales a todos los participantes. Estos números tendrán doble función: servirán como acreditación para las distintas pruebas y permitirán entrar en el sorteo de regalos previsto al finalizar la jornada.

La marcha popular infantil saldrá a las 11.00 horas desde la plaza de Unzaga. Los niños y niñas recorrerán el bidegorri que conecta Mekola con Amaña, para regresar de nuevo al punto de salida, en un itinerario accesible y seguro. Más tarde, a las 11.30 horas, se disputará un circuito urbano para los de entre 8 y 10 años en un trazado por Toribio Etxebarria, Zuloaga, Calbetón y Unzaga. A las 11.45 horas llegará el turno para los de 11 y 12 años.

Los más pequeños de la casa también tendrán su espacio en la plaza de Unzaga, donde se habilitará una gincana infantil para que disfruten sobre la bicicleta en un entorno adaptado. Paralelamente, se espera que los cicloturistas que saldrán desde Deba para dar la vuelta a la costa lleguen a Eibar hacia el mediodía.

La jornada se cerrará en los arkupes del Ayuntamiento, donde se repartirá caldo y chorizo para los mayores, mientras que los pequeños disfrutarán del sorteo y entrega de premios.

