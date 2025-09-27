El Eibar busca su primera victoria en Buñol Las armeras visitan este mediodía al Levante, rival directo en la lucha por la permanencia, con el objetivo de transformar su mejoría en tres puntos

Las armeras afrontan un partido clave este mediodía frente al Levante con la esperanza de sumar la primera victoria del curso.

Marcos Rodríguez Eibar. Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:19 Comenta Compartir

El Eibar femenino afronta este mediodía una cita clave en la quinta jornada de la Liga F. Las armeras visitan al Levante en el campo de Buñol con la misión de estrenar su casillero de victorias y salir de la zona baja de la clasificación. Será un duelo directo por la permanencia, ya que ambos equipos llegan igualados con un punto en la tabla, en los puestos de descenso.

La pasada semana en Granada, el conjunto armero puso fin a su sequía goleadora al marcar su primer tanto de la temporada. Sin embargo, el gol no sirvió para sumar, ya que el Granada acabó imponiéndose por 3-1. El reto ahora pasa por dar un paso más: consolidar esa mejora ofensiva y convertir las buenas sensaciones en resultados positivos.

El Eibar ha demostrado solidez en defensa durante gran parte de este inicio liguero, encajando solo en momentos puntuales que han acabado resultando decisivos. Con cinco goles recibidos en cuatro partidos, el bloque mantiene su fortaleza atrás, pero necesita equilibrio para que los avances ofensivos se traduzcan en puntos. Goikoetxea insiste en que el equipo «está generando ocasiones suficientes», y que falta soltarse de la presión y la ansiedad de cara a portería.

El Levante, por su parte, llega en una dinámica similar. Con solo un empate y tres derrotas, las valencianas tampoco conocen la victoria en este inicio. En su campo buscarán hacerse fuertes con posesiones largas y juego ofensivo, aunque la presión por sumar se dejará notar en su propuesta.

El duelo se presenta también como una batalla psicológica. Ambas escuadras saben que los puntos en enfrentamientos directos pueden ser determinantes en el tramo final de la temporada, cuando la permanencia se decida por pequeños márgenes. Ganar hoy en Buñol no solo supondría un alivio en la clasificación, sino que otorgaría a las vencedoras un golpe de moral frente a un rival directo que comparte sus mismas urgencias.

En lo deportivo, el Eibar confía en seguir aprovechando la aportación de las nuevas incorporaciones y el regreso de jugadoras que han dejado atrás sus molestias físicas. La amplitud de banquillo permitirá a Goikoetxea disponer de más alternativas en ataque, un aspecto fundamental para poder sorprender a un Levante que también buscará imprimir ritmo alto desde el inicio. El reto será mantener la concentración durante los noventa minutos y no repetir los errores de desconexión que costaron caro en Granada.

Las armeras completaron durante la semana cuatro sesiones de trabajo en Areitio antes de poner rumbo a Valencia. El vestuario es consciente de que una victoria supondría no solo tres puntos vitales, sino también un impulso anímico importante para ganar confianza de cara a las próximas jornadas.