El Eibar busca estrenar su casillero de victorias a domicilio en Las Palmas

El conjunto armero ha realizado cuatro sesiones de entrenamiento para llegar a punto al duelo en Las Palmas de esta noche.

El Eibar busca esta noche en el Estadio de Gran Canaria dar un paso más en su crecimiento competitivo. A partir de las 21.00 horas, los de Beñat San José se medirán a la Unión Deportiva Las Palmas en el encuentro correspondiente a la décima jornada de LaLiga HyperMotion. El reto está claro: sumar por segunda vez en la temporada lejos de Ipurua y, si es posible, conquistar la primera victoria a domicilio del curso 2025/26.

El conjunto armero llega a esta cita instalado en la décima posición de la clasificación, con 12 puntos tras tres victorias, tres empates y tres derrotas. Un arranque sólido, especialmente en casa, donde los eibarreses permanecen invictos y han sumado once de esos doce puntos. El objetivo pasa ahora por trasladar esa fiabilidad al rendimiento como visitante, un aspecto que el propio San José considera «clave para dar continuidad a la buena línea de trabajo que el equipo viene mostrando».

El escenario, eso sí, no será sencillo. La UD Las Palmas, recién descendida de Primera División, ocupa actualmente la quinta plaza con 15 puntos, fruto de cuatro triunfos, tres empates y dos derrotas. Sin embargo, esas dos caídas se produjeron precisamente en el Estadio de Gran Canaria, un dato que invita al Eibar al optimismo. Los isleños han mostrado solidez fuera, pero cierta irregularidad como locales, un punto débil que los armeros tratarán de aprovechar para hacer daño.

El Eibar llega a la cita con algunas bajas sensibles. Álvaro Rodríguez será ausencia por lesión muscular, mientras que Sergio Cubero continúa recuperándose de una fractura en el arco cigomático tras el golpe sufrido ante el Castellón. En el lado positivo, el técnico recupera a Buta y Corpas, que regresan tras sanción, lo que permitirá al preparador disponer de mayores alternativas en las bandas y reforzar el sistema defensivo.

Las Palmas, por su parte, atraviesa un buen momento. Bajo la dirección de Luís García, los canarios mantienen su sello característico de posesión y combinaciones rápidas. Con jugadores como el ex jugador del Eibar Iván Gil, Manuel Fuster o Ale García, el cuadro amarillo es capaz de imponer un ritmo alto y mantener la pelota durante largos tramos del encuentro. No obstante, sufre cuando le exigen atrás y los partidos se vuelven abiertos, algo que el Eibar intentará aprovechar con la presión, las transiciones y el balón parado.

En el plano anímico, los armeros llegan reforzados por su solidez defensiva y por las buenas sensaciones mostradas en los últimos encuentros, donde han competido cara a cara con rivales de entidad. La asignatura pendiente sigue siendo el gol fuera de casa, ya que en cuatro desplazamientos solo han sumado un punto, el logrado en la primera jornada en La Rosaleda ante el Málaga.

Esta noche, en el siempre imponente Estadio de Gran Canaria, el combinado armero tratará de poner fin a esa racha y firmar un triunfo que le permitiría engancharse de lleno a la zona alta de la tabla. Con su identidad por bandera y la confianza que otorga el trabajo bien hecho, los armeros aspiran a hacer historia en una de las plazas más difíciles del campeonato.