Egoaizia celebra 25 años de solidaridad con un gran encuentro en Portalea

Eibar celebrará este sábado un aniversario muy especial. La ONG Egoaizia cumple 25 años de trayectoria y lo hará con un gran encuentro abierto ... en Portalea, mañana, a partir de las 11.00 horas, pensado como un homenaje colectivo a todas las personas que, de una u otra manera, han formado parte de este proyecto solidario.

La cita se dirige a quienes han estado cerca de Egoaizia en diferentes momentos de su historia: personas socias, voluntariado, colaboradores, participantes en actividades, amistades y vecindario que, a lo largo de este cuarto de siglo, han alimentado una iniciativa que nació en Eibar con una idea clara: contribuir a un mundo más justo desde lo local y lo global.

Durante la mañana se proyectará un vídeo con la historia y el recorrido de Egoaizia, un repaso a los primeros pasos de la organización, los proyectos impulsados, las personas que han pasado por la entidad y las experiencias compartidas en estos años.

La proyección quiere ser algo más que un simple resumen: una ocasión para volver a ver rostros, recordar viajes, campañas, pequeños logros cotidianos y grandes esfuerzos colectivos que han marcado la vida de la ONG.

Además, la organización ha preparado diferentes sorpresas para quienes se acerquen a Portalea, con el objetivo de «invitar a recordar, sonreír y seguir soñando con un mundo más justo», fiel al espíritu que ha guiado a Egoaizia desde sus comienzos.

Cooperación con países

Uno de los ejes del aniversario será el reconocimiento al trabajo compartido con comunidades de diferentes lugares del mundo. En estos 25 años, Egoaizia ha estado presente en Honduras, Colombia, Perú, República Democrática del Congo y Etiopía, impulsando y apoyando proyectos de desarrollo y solidaridad internacional.

Entre las líneas de trabajo destacan iniciativas vinculadas a educación y formación, como herramienta clave para abrir oportunidades y fortalecer capacidades locales.

Otro eje de su trabajo ha sido la igualdad de género, acompañando procesos de empoderamiento de mujeres y niñas, junto a la defensa de los derechos humanos, apoyando a comunidades vulnerables y organizaciones locales.

Entre los ejes de acción han estado la sostenibilidad y cuidado del entorno, con proyectos que vinculan justicia social y justicia ambiental. La organización quiere subrayar que estos logros «no se entienden sin el trabajo conjunto con organizaciones hermanas en los países de destino, ni sin la confianza de tantas personas de Eibar y su entorno que han apoyado, año tras año, los proyectos de cooperación». En esa tarea de apoyar y transformar las comunidades vulnerables por medio de la educación también han tratado de impulsar el consumo responsable

Egoaizia ha combinado siempre la mirada internacional con una fuerte raíz local en Eibar y en la comarca.

A lo largo de estos 25 años, la ONG ha trabajado para promover una ciudadanía crítica y solidaria, convencida de que la transformación social empieza también en casa.

En este ámbito, la entidad ha desarrollado programas de educación para la transformación social en centros educativos, asociaciones y espacios comunitarios., cuya principal manifestación son los proyectos desarrollados en Piura (Perú)

Por otro lado, han llevado a cabo campañas de sensibilización sobre derechos humanos, migraciones, paz, justicia climática y desigualdades globales.

Por otro lado, una tónica de su trabajo han sido las actividades culturales y de calle, entre las que destaca la ya consolidada Feria de Consumo Responsable, que cada año invita a reflexionar sobre nuestros hábitos de compra, el origen de los productos y su impacto en las personas y el planeta. Finalmente, esta mezcla de trabajo internacional y acción local ha permitido que muchas personas de Eibar conozcan de primera mano otras realidades del mundo y, al mismo tiempo, revisen su propia forma de vivir y consumir.