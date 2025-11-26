Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
La plantilla visitó el parque de atracciones de Salou antes de su gran debut liguero en Tarragona. SD EIBAR

Eibar

Doble victoria para el Eibar Genuine en un ilusionante estreno en Tarragona

El equipo armero cierra la primera fase de LaLiga Genuine con siete puntos y afrontará la segunda fase Cádiz y Gijón con la moral reforzada

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:59

Comenta

La SD Eibar Fundazioa volvió a vivir un fin de semana para el recuerdo en Tarragona, donde arrancó una nueva edición de LaLiga Genuine Moeve. ... Tras meses de preparación, el conjunto armero se reencontró con la competición, con los equipos rivales y con ese ambiente de convivencia y alegría que caracteriza a esta liga inclusiva.

