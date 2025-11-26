Doble victoria para el Eibar Genuine en un ilusionante estreno en Tarragona

La SD Eibar Fundazioa volvió a vivir un fin de semana para el recuerdo en Tarragona, donde arrancó una nueva edición de LaLiga Genuine Moeve. ... Tras meses de preparación, el conjunto armero se reencontró con la competición, con los equipos rivales y con ese ambiente de convivencia y alegría que caracteriza a esta liga inclusiva.

La expedición comenzó su andadura con la tradicional visita a PortAventura World, un momento esperado cada temporada que permite al grupo estrechar lazos y disfrutar antes de centrarse en la competición. Con las pilas cargadas, el Eibar Genuine afrontó con ganas los tres encuentros programados en esta primera fase.

En el apartado deportivo, el equipo firmó un balance muy positivo con dos victorias en tres partidos. El sábado por la mañana cayó por 0-3 ante el Real Betis Balompié Genuine, pero la respuesta fue inmediata. Por la tarde, los armeros se impusieron por 1-3 al Levante, en un partido en el que supieron corregir los errores y estuvieron más acertados de cara a portería. Ya el domingo, cerraron el fin de semana con un triunfo por 2-0 frente al Mallorca Genuine, completando así una jornada marcada por la entrega y la mejora continua.

Los 75 partidos disputados en el complejo del Mediterranean Sports Hub de Salou dieron forma a un fin de semana repleto de emoción y compañerismo. Gracias a sus resultados, la SD Eibar Fundazioa finaliza esta primera etapa en la quinta posición del Grupo Respeto con 7 puntos, iniciando el curso con buenas sensaciones tanto en lo deportivo como en la clasificación de Fair Play, un aspecto fundamental en LaLiga Genuine.

El equipo regresa ahora a casa con la maleta cargada de recuerdos y ya piensa en los próximos retos. La segunda fase del campeonato se celebrará en Cádiz los días 31 de enero y 1 de febrero, y posteriormente en Gijón los días 7 y 8 de marzo.

La ilusión del grupo permanece intacta para seguir creciendo dentro y fuera del campo en una competición que vuelve a celebrar el fútbol, la convivencia y los valores que la hacen única.