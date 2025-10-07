Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
El Eibar firmó una gran primera mitad en la que resistió las acometidas de un Barcelona que se fue con ventaja al descanso con un gol de rebote. EFE

Eibar

Una derrota dura que deja brotes verdes

Pese a caer por 0-4, el Eibar mostró una gran versión en la primera mitad ante el Barça, y las armeras preparan ya el duelo en Tenerife

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Martes, 7 de octubre 2025, 20:33

Comenta

El Eibar salió reforzado del duro examen que supuso recibir al Barcelona el pasado sábado en Ipurua. Aunque el marcador final de 0-4 ... reflejó la enorme superioridad del vigente campeón, las sensaciones que dejó el equipo armero fueron muy distintas a las de otras ocasiones. El bloque de Iñaki Goikoetxea firmó una primera mitad de enorme rigor defensivo, mostrando solidez y carácter ante uno de los conjuntos más potentes del planeta.

