Una derrota dura que deja brotes verdes

El Eibar salió reforzado del duro examen que supuso recibir al Barcelona el pasado sábado en Ipurua. Aunque el marcador final de 0-4 ... reflejó la enorme superioridad del vigente campeón, las sensaciones que dejó el equipo armero fueron muy distintas a las de otras ocasiones. El bloque de Iñaki Goikoetxea firmó una primera mitad de enorme rigor defensivo, mostrando solidez y carácter ante uno de los conjuntos más potentes del planeta.

El técnico armero ya había advertido en la previa de la importancia de mantener la concentración «del minuto 1 al 90», y sus jugadoras cumplieron el plan con disciplina. El Barcelona dominó, pero el Eibar resistió durante muchos minutos, conteniendo el empuje de las azulgranas y evitando que el marcador se abriera demasiado pronto. La guardameta Eunate Astralaga fue una de las grandes protagonistas de la tarde con varias intervenciones de mérito que arrancaron los aplausos de los 1.143 espectadores presentes en las gradas de Ipurua.

El público, consciente del desafío que afrontaban las suyas, empujó al equipo con fuerza desde el inicio. En el campo se vio a un Eibar compacto, con jugadoras jóvenes que debutaban ante el Barça, como Elena Valej, Alimata Bélem, Emma Moreno u Opa Clement, y que demostraron personalidad pese a la magnitud del rival. El marcador, aunque contundente, refleja también una evolución: los cuatro goles encajados igualan el mejor resultado del Eibar ante las catalanas desde su regreso a la Liga F, en un duelo que podría haber acabado con cifras mucho más amplias.

A nivel clasificatorio, el conjunto armero cerró la sexta jornada en duodécima posición, con un balance de una victoria, un empate y cuatro derrotas, y un total de cuatro puntos que le mantienen un escalón por encima del descenso. No obstante las buenas sensaciones prometen mejores resultados próximamente.

A por puntos a Tenerife

Esta semana, el Eibar ha retomado el trabajo en Areitio con la vista puesta en el compromiso de este domingo frente al Tenerife, que se disputará en el estadio Heliodoro Rodríguez López a las 12.00 del horario peninsular. Tras dos días de descanso para recuperar fuerzas, las armeras han iniciado una exigente preparación con sesiones diarias hasta el sábado antes de viajar a Canarias. El martes se ejercitaron a las 10.00 horas, mientras que la sesión de este miércoles se celebrará a las 11.45. Este jueves y el viernes los entrenamientos se programan al mediodía, y el sábado por la mañana el equipo realizará su última práctica en Eibar antes de emprender el desplazamiento.

El objetivo es mantener la línea ascendente y llegar en las mejores condiciones posibles a un duelo clave por la permanencia. El Tenerife, que llega cuarto y en buena forma, pondrá a prueba la progresión de un Eibar que empieza a mostrar brotes verdes en su juego y una creciente confianza colectiva. La mejora defensiva, la cohesión del grupo y la madurez mostrada ante el Barcelona invitan al optimismo.

Goikoetxea y su plantilla saben que el camino hacia la estabilidad pasa por convertir las buenas sensaciones en puntos, pero el equipo ha dado señales claras de avance. La cita en el Heliodoro Rodríguez López será una nueva oportunidad para un Eibar que va creciendo cada jornada.