El Depor afronta hoy una exigente travesía por Aiako Harria con ascenso al Erroilbide

M. R. Eibar. Viernes, 24 de octubre 2025, 21:01 Comenta Compartir

La sección de montaña del Club Deportivo Eibar afronta hoy una nueva salida. En esta ocasión, los montañeros se desplazarán hasta Oiartzun para recorrer uno de los paisajes más emblemáticos de Gipuzkoa: el macizo de Aiako Harria, con ascenso al Erroilbide, su cumbre más alta. La travesía partirá desde el aparcamiento de las minas de Arditurri y finalizará junto al embalse de Endara, en el bar Aialde, tras una ruta de 11,5 kilómetros con un desnivel acumulado de 790 metros.

La marcha comenzará a las 8.00 horas desde el histórico entorno minero de Arditurri, un enclave con más de 2.000 años de actividad, desde la época prerromana hasta su cierre definitivo en 1985. El recorrido inicial discurrirá por el sendero PR Gi-1009, siguiendo el curso del arroyo Arditurri erreka. Poco después, se adentrarán en una zona de antiguas explotaciones de hierro, visitando la bocamina de San Joaquín y un horno de calcinación, vestigios del pasado industrial de la zona. A medida que el camino asciende, la ruta se adentra en los espectaculares barrancos de la vertiente oeste de Aiako Harria, una muralla de granito que domina el paisaje del Bidasoa.

El objetivo de la jornada será alcanzar el Erroilbide, de 837 metros. Su ascenso, por la cresta suroeste, ofrece un paisaje salvaje y técnico que exige precaución y buen paso. Desde la cumbre, las vistas abarcan el litoral guipuzcoano, el valle del Bidasoa y las aguas tranquilas del embalse de Endara, hacia donde continuará la ruta.

En lugar de seguir por el cresterío clásico, donde se encuentra el conocido paso de la anilla de Txurrumurru, de cierta dificultad, el grupo descenderá por la ladera oeste, disfrutando de una panorámica privilegiada del embalse. El tramo final enlazará con el PR Gi-1010, que guiará a los montañeros hasta el punto final en el bar Aialde, donde concluirá esta completa jornada de montaña.

Para quienes prefieran una versión más corta del recorrido, la organización también ha previsto una alternativa de 6,3 kilómetros que conecta Arditurri, Aritxulegi y Endara, con un desnivel más moderado pero igualmente atractivo.