Beñat San José saluda a los jugadores de su banquillo antes de arrancar el partido del pasado sábado en Ipurua ante el Depor. FOTOS FÉLIX MORQUECHO

Eibar

«Estoy contento porque competimos siempre»

Beñat San José afronta el partido de este viernes a las 20.30 horas ante el Ceuta a domicilio con el optimismo de sumar la primera victoria fuera

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:58

El Eibar ya tiene la vista puesta en el compromiso de este viernes a las 20.30 horas en el estadio Municipal Alfonso Murube ... frente al Ceuta, correspondiente a la octava jornada de Segunda División. El conjunto armero llega a la cita tras rescatar un empate de prestigio en Ipurua ante el Deportivo de La Coruña, líder de la categoría, y lo hace con 11 puntos en su casillero, instalado en la zona de playoff. Para Beñat San José, el partido en tierras norteafricanas supone una nueva oportunidad para confirmar el crecimiento del equipo y, sobre todo, dar un paso adelante lejos de casa, donde hasta ahora se ha sumado tan solo un punto de nueve posibles pese a su buen nivel competitivo.

