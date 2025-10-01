«Estoy contento porque competimos siempre»

El Eibar ya tiene la vista puesta en el compromiso de este viernes a las 20.30 horas en el estadio Municipal Alfonso Murube ... frente al Ceuta, correspondiente a la octava jornada de Segunda División. El conjunto armero llega a la cita tras rescatar un empate de prestigio en Ipurua ante el Deportivo de La Coruña, líder de la categoría, y lo hace con 11 puntos en su casillero, instalado en la zona de playoff. Para Beñat San José, el partido en tierras norteafricanas supone una nueva oportunidad para confirmar el crecimiento del equipo y, sobre todo, dar un paso adelante lejos de casa, donde hasta ahora se ha sumado tan solo un punto de nueve posibles pese a su buen nivel competitivo.

El Ceuta, recién ascendido, atraviesa un gran momento: ha puntuado en sus cuatro últimos encuentros y ha ganado los dos más recientes disputados en su feudo. Una dinámica que obliga al Eibar a mostrar su mejor versión. «El Ceuta juega muy bien a fútbol», reconoció San José en la comparecencia celebrada este miércoles en Areitio. «Tienen un estilo combinativo, pases rápidos y cambios de posición que lo convierten en un equipo muy creativo y peligroso. Tienen un delantero goleador (en referencia a Marcos Fernández, que suma tres goles) y jugadores con experiencia. Será un rival complicado y tendremos que estar muy atentos para bloquear su buen juego», añadió.

El técnico insistió en la necesidad de trasladar a los partidos como visitante la eficacia y determinación que su equipo demuestra en Ipurua. «Cuando juegas fuera, las ocasiones que tienes son oro. Hay que materializarlas porque los rivales en casa suelen soltarse más en ataque. Tenemos que ser más ambiciosos, generar más y, sobre todo, cuidar los detalles que nos han penalizado en momentos clave», aseguró subrayando que la clave reside en «transformar nuestros buenos momentos en goles».

En cuanto al arranque del curso, con siete jornadas ya disputadas, San José se mostró satisfecho, pero recordó que el camino es largo. «Más que mirar la clasificación ahora, lo importante es la evolución del equipo semana a semana. Estoy contento porque competimos siempre y, en muchos partidos, hemos sido superiores al rival. Esa es la línea que debemos seguir. La tabla ya se mirará más adelante, ahora lo fundamental es mantener el nivel», explicó.

Uno de los aspectos que más valoró el entrenador donostiarra es la amplitud y la competitividad de la plantilla. «Tenemos una plantilla completa y con recursos en cada posición. Eso nos permite elegir el once en función del rendimiento y, al mismo tiempo, tener alternativas de calidad para la segunda parte. Este año los jugadores están entendiendo que los partidos no duran 45 minutos, sino 90, y que las segundas partes están siendo determinantes tanto para sostener resultados como para remontarlos». Con respecto a la intensidad y la ambición que demuestran sus jugadores San José aseguró estar «muy contento», un factor clave para mantenerlos enchufados durante las 42 jornadas de liga.

El empate frente al Depor dejó la sensación de que el equipo mantiene intacta la fe y la capacidad de competir contra cualquiera. Ahora, en Ceuta, el Eibar afronta un nuevo examen de madurez para corroborar que también lejos de Ipurua puede imponer su estilo y sumar de tres en tres. «Queremos mantener la personalidad que mostramos en casa y ser ese equipo dominador, valiente y ofensivo también fuera. Debemos creernos que podemos generar más ocasiones y materializarlas», concluyó San José.