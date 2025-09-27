El Club Deportivo Eibar celebra la 25 edición de sus Jornadas Micológicas La cita regresa el próximo fin de semana con salidas escolares, clasificación de hongos y una gran exposición en Errebal Plazia

Marcos Rodríguez Eibar. Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:19 Comenta Compartir

El mes de octubre trae de nuevo a Eibar una cita clásica para los amantes de la naturaleza y la gastronomía. El Club Deportivo Eibar organiza este fin de semana sus XXV Jornadas Micológicas, una actividad que une el conocimiento científico, el disfrute del monte y la tradición culinaria en torno a los hongos. Esta edición tiene un carácter especial, ya que se cumplen 25 años desde que comenzaron estas jornadas, y la organización ha querido dar un peso destacado a la formación de los más jóvenes.

La actividad arrancará el sábado 4 de octubre con una salida montañera didáctica en la que los escolares serán los protagonistas. Acompañados por especialistas de la Sociedad Científica Aranzadi, los niños y niñas aprenderán a identificar y recoger hongos en Elgoibar. La intención no es solo que disfruten de la experiencia, sino también inculcarles una serie de pautas fundamentales: cómo recolectar de manera sostenible, qué precauciones deben tomarse en el monte y cuáles son las bases para adentrarse en el mundo de las setas con seguridad y respeto por el entorno.

La jornada del sábado no terminará en el monte. Los ejemplares recogidos serán trasladados a Errebal Plazia, donde se procederá a su clasificación junto a los expertos. Además de convertirse en una actividad formativa, esta salida tiene también un valor añadido para los escolares, ya que forma parte de las salidas oficiales que cuentan para la obtención de la medalla en el Día del Finalista en Arrate. El año pasado participaron 42 niños y niñas, y desde la organización confían en que este año la cifra se vea superada ampliamente gracias a su atractivo.

El mismo sábado, a partir de las 11.00 horas, las salas A y B de Errebal estarán abiertas para recoger los perretxikos que los aficionados deseen entregar con el fin de que formen parte de la exposición prevista para el día siguiente. La colaboración del público es clave para enriquecer una muestra que cada año atrae a más amantes de la micología.

El domingo 5 de octubre será el día grande. Desde las 10.30 y hasta las 14.00 horas, la plaza Errebal se convertirá en un escaparate de los hongos recogidos tanto por los escolares como por los aficionados. Junto a la exposición, se ofrecerá una degustación de pinchos de txanpis acompañados de la bebida preferida por cada asistente, en un ambiente festivo y familiar que se ha convertido ya en una de las señas de identidad de estas jornadas.

Como colofón, se instalará un puesto de venta de perretxikos para que los vecinos puedan seguir disfrutando en sus casas de este producto tan valorado. El conocido comercio Maria Ospitxal será el encargado de ofrecer esta oportunidad a todos los interesados en prolongar el sabor de las jornadas.

Con un cuarto de siglo a sus espaldas, las Jornadas Micológicas del Club Deportivo Eibar se consolidan como un punto de encuentro generacional, uniendo a quienes llevan años disfrutando de la afición a la micología con quienes empiezan a descubrirla ahora. Una celebración que aúna deporte, naturaleza y gastronomía, empujada por el club eibarrés, que refuerzan la cultura popular, la tradición y el disfrute colectivo entre jóvenes y mayores.